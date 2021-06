Alles hat der Unterhaltungsverein Bruchmühlbach in diesem Jahr dafür unternommen, damit das beliebte Sommerfest trotz der Pandemie stattfinden kann. Das Fest findet in einer „Light“-Version unter Einhaltung sämtlicher Coronabestimmungen statt. So ist es unbedingt erforderlich, Karten im Vorverkauf bei der Vorsitzenden Sinika Walter-Haselbauer zu erwerben.

Vom 2. bis zum 4. Juli wird auf dem Werner-Odenwald-Platz in Bruchmühlbach gefeiert. Höhepunkt ist wie in jedem Jahr die Krönung der Sommerfestkönigin am Freitagabend. Bereits jetzt wird in Bruchmühlbach spekuliert, wer in diesem Jahr die Krone der Sommerkönigin tragen darf. Nicht nur hinter vorgehaltener Hand darf gerätselt werden, sondern auf der Homepage des Vereins www.uvb-info.de dürfen online Tipps abgegeben werden. Unter den richtigen Antworten werden nach der Krönung drei Gewinner ausgelost, die sich über Gutscheine freuen dürfen.

Wie Walter-Haselbauer erzählt, wird die Sommerkönigin jedes Jahr mit Hochspannung an dem Fest erwartet. Sie wird nämlich den Unterhaltungsverein auch als Faschingsprinzessin in der Kampagne 2021/2022 repräsentieren.

Start am Freitag um 18 Uhr

Start für das dreitägige Fest ist freitags um 18 Uhr. Die musikalische Unterhaltung hat die Gruppe „Die Habachtaler“ übernommen. Um 20 Uhr soll dann die Sommerfestkönigin gekrönt werden. Der Eintritt für diesen Abend kostet 10 Euro.

Am Samstag legt dann Frank Stach ft. DJ Hossa auf. Mit bekannten Hits sorgt er dafür, dass auch ohne Tanz vor der Bühne gute Stimmung aufkommt. „Das ist nämlich wegen Corona nicht erlaubt“, bedauert die Vereinsvorsitzende. Auch an diesem Abend beginnt der Einlass um 18 Uhr, los geht es dann um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

„Mums@work“ bei Kaffee und Kuchen

Der Sonntag beginnt mit dem traditionellen Frühschoppen um 10 Uhr mit Musik vom Musikverein Konken. Ab 13.30 Uhr stehen dann die „Mums@work“ auf der Bühne. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Sonntags sind drei Euro Eintritt fällig.

An allen Tagen ist beim Einlass eine Registrierung notwendig. Weiterhin müssen die Abstandsregeln sowie weitere Coronabestimmungen eingehalten werden. Wer geimpft ist, muss seinen Impfpass mitbringen. Karten gibt es bei der Vereinsvorsitzenden Sinika Walter-Haselbauer unter der Telefonnummer 0173/3209621.