Engagierte und heimatverbundene Bürger gründeten im August 2021 den Dorfleben- und Kulturverein Katzweiler. Dessen Ziel ist es, die Kerwe und andere Feste im Dorf weiterhin veranstalten zu können. Mit dem Sommerfest ist ein erfolgreicher Start gelungen.

Dieses richtete die 34-köpfige Truppe am 16. Juli am Landschaftsweiher aus. Nach rund 20 Jahren Stillstand wurde das Sommerfest wiederbelebt, wie Vereinsvorsitzender und Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer berichtet. Er ist noch immer begeistert. „Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten. Es war ein tolles, absolut friedliches und harmonisches Fest“, bilanziert er. Er schätzt die Anzahl der Besucher auf 1200 bis 1500. „Wir hatten für 500 Leute Bänke gerichtet. Eine Dreiviertelstunde nach Beginn war bereits alles besetzt.“ Der Imbissstand des Dorfleben- und Kulturvereins musste zweimal Nachschub besorgen. Auch die Würstchen und Frikadellen beim Förderverein der Kita Regenbogen waren restlos ausverkauft.

Bühne auf dem Wasser

Anderthalb Wochen zuvor hatte die Dorfleben- und Kulturverein-Truppe bereits die fünf auf fünf Meter große Bühne auf der Wasseroberfläche des Weihers aufgebaut. Hier spielte das Duo 7661 – Chrissi Steidel aus Otterbach und Richard Heimler – unterhaltsame und auf die Atmosphäre des Abends abgestimmte Live-Musik. Mit einem Eis in der Hand konnten sich die Besucher vor der Hitze in den Schatten der großen Bäume flüchten. Die kühlende Leckerei stammte von der „kleinsten Eismanufaktur der Welt“ von Harald Potsch aus Deidesheim. Aus dem Apelinchen heraus, einer Piaggio Ape, versorgte Patrick Rheinheimer aus Konken die Gäste mit Popcorn und Erfrischendem.

Waren denn in der Sommerhitze auch Besucher im Weiher schwimmen gegangen? „Nein, Abkühlung gab es im Kneipp-Tretbecken“, sagt Rheinheimer. Für die Kinder stand der benachbarte Spielplatz zur Verfügung. Damit war für Abwechslung und Unterhaltung für Alt und Jung gesorgt. Ein besonderer Hingucker war der Citroën Oldtimer HY von Ferdinand Hirsch aus Sankt Wendel (Saarland). Vor 20 Jahren hatte dieser den Kleintransporter, Baujahr 1955, auf einem Acker im südfranzösischen Montpellier entdeckt. Stilecht versehen mit einer 150-Jahre alten Bauernküche ist das historische Fahrzeug nun zum Food Truck umgebaut, aus dem heraus Crêpes, Brüsseler Waffeln und Kaffee ausgeschenkt wurden. „Wir besuchen keine Nullachtfünfzehn-Veranstaltungen. Das Fest am Landschaftsweiher in Katzweiler, mit seinen Kerzen auf dem Wasser und den Lichtern in den Bäumen rund herum, war etwas ganz Besonderes“, lobt Hirsch die Atmosphäre der Veranstaltung. Wasser, Licht und Musik verzauberten die Sinne der Besucher am Ufer des Sees bis zum Ende der Feier gegen zwei Uhr nachts. „Der Platz ist einfach ideal“, schwärmt der Vorsitzende. Geplant sei, das Sommerfest nun wieder jedes Jahr stattfinden zu lassen.

Die nächsten Feste sind in Planung

Der Verein hatte sich bei seiner Gründung zum Ziel gesetzt, das bei den Veranstaltungen erwirtschaftete Geld in das Dorf zu investieren. Sven Rheinheimer kann derzeit noch keine genauen Angaben zur Höhe der Einnahmen aus dem Sommerfest machen. „Es stehen noch Rechnungen aus“, sagt er. Falls die Reparatur des Aussichtspunktes „Himmelsblick“ auf der Wanderroute Himmelstour nicht über den Gemeindehaushalt bezahlt werden könne, würde der Verein das Geld dafür zur Verfügung stellen.

Natürlich gibt es bereits Pläne für die nächsten Veranstaltungen. Am zweiten Wochenende im September findet die Katzweilerer Kerwe statt. Für das zweite Adventswochenende ist im und am Dorfgemeinschaftshaus ein Weihnachtsmarkt geplant.