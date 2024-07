Das Schuljahr befindet sich auf der Zielgeraden: Mitte Juli beginnen in Rheinland-Pfalz die Sommerferien. Viele Eltern sind dann auf der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder. Ein entsprechendes Angebot machen die Verbandsgemeinden im Landkreis Kaiserslautern. Auch die Freizeitprogramme fallen vielfältig aus.

Die meisten Schüler werden die große Auszeit (15. Juli bis 23. August) kaum mehr abwarten können. Bedeuten die Sommerferien für den Nachwuchs doch, dass der Ranzen in den Tiefen des Zimmers verschwindet. Viele Eltern stellen sich dann die Frage, wie sie ihre Sprösslinge während der unterrichtsfreien Zeit am besten beschäftigen können, um möglicher Langeweile entgegenzuwirken. Zu diesem Zweck bieten die Verbandsgemeinden im Landkreis Kaiserslautern auch in diesem Jahr wieder Ferienprogramme an.

In der Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach dürfen sich die Kinder auf 50 Angebote wie Baumklettern und über eine Informationsveranstaltung zur Honigbiene freuen. Das Programm erstreckt sich über die gesamten Sommerferien. „Wir möchten damit unterschiedliche Altersgruppen mit verschiedenen Themen ansprechen“, teilt der Leiter des Ramsteiner Jugendbüros, Markus Gödtel, mit.

Ramstein-Miesenbach: Betreuungsangebot

Darüber hinaus wird es ein Betreuungsangebot für Grundschulkinder (bis dritte Klassenstufe) der VG geben. Diese findet während der Ferienzeit (bis 2. August) wöchentlich von 7.30 bis 16 Uhr statt, außer an den Wochenenden. Geplant sind unter anderem Sportspiele und kleinere Ausflüge. Die Kosten liegen pro Woche bei 50 Euro pro Kind. Interessierte müssen sich an das Mehrgenerationenhaus Ramstein wenden.

Für Schüler der Klassenstufen vier bis sieben gibt es in den ersten zwei Ferienwochen zwei Camp-Angebote. Ein Fußball-Camp in der ersten Woche (15. bis 19 Juli) findet in Kooperation mit dem „FV Olympia Ramstein 1912“ auf dessen Gelände statt. Ein Tennis-Camp in der zweiten Woche (22. bis 26 Juli) organisiert der Tennisverein „SV Miesenbach“. Die Treffen finden im jeweiligen Zeitraum von 8 bis 16 Uhr statt. In beiden Camps sind laut Gödtel noch Plätze verfügbar. Die Anmeldungen dafür erfolgen persönlich oder schriftlich über das Jugendbüro. Die Kosten belaufen sich pro Woche inklusive Verpflegung auf 40 Euro pro Person.

Enkenbach-Alsenborn: Schatzsuche oder Waldtag

Auch in der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn dürfen sich Fünft- und Sechstklässler der Integrierten Gesamtschule (IGS) und all diejenigen, die in der gleichnamigen Verbandsgemeinde wohnen, auf Unterhaltung freuen. Geplant sind vom Montag, 15. Juli, bis Freitag, 2. August, verschiedene Aktionen wie eine Schatzsuche oder ein Waldtag, der von einem Förster begleitet wird. Unterkommen werden die Kinder in den Räumen der IGS in Enkenbach. 40 Plätze stehen von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung – ein Frühstück und ein Mittagessen sind vorgesehen. Bis zur vergangenen Woche galt: „Mehr als zwei Drittel der Plätze sind schon belegt“, sagt Steffi Asel von der Sozialabteilung der VG. Im Bedarfsfall könnten die Kapazitäten aufgestockt werden, sofern es genug Betreuer gibt. Eine Anmeldung für das Angebot erfolgt über die Internetseite der VG Enkenbach-Alsenborn. Anträge können auch in den Rathäusern in Enkenbach-Alsenborn und in Hochspeyer gestellt werden.

Landstuhl: Tanz- und Malkurse

In der VG Landstuhl bietet sowohl das Jugendhaus als auch die Verbandsgemeinde eine Ferienbetreuung an. Die Betreuung des Jugendhauses – speziell für Grundschulkinder – findet vom Montag, 15., bis Freitag, 19. Juli, sowie von Montag, 22., bis Montag, 29. Juli, in den Räumen des Jugendhauses statt. In Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Organisationen erstellt die VG-Verwaltung seit vielen Jahren ein Ferienprogrammheft. Dieses Jahr wird es für Zehn- bis 18-Jährige unter anderem einen Malkurs in der Stadtbücherei Landstuhl (15. Juli) geben. Vorgesehen ist auch ein kostenloser Abendkurs für Latein- und Partytänze in der Gymnastikhalle der Sickingensporthalle (18., 25. Juli, 1. August). Die Plätze dafür sind auf 20 Teilnehmer begrenzt. Anmeldegesuche für die Tanzkurse sind bis spätestens 12 Uhr des jeweiligen Tages bei Astrid Benkel, Vorsitzende des Tanzsportclubs Sickingenstadt Landstuhl, per Telefon oder E-Mail zu richten.

Bruchmühlbach-Miesau: Technikmuseum oder Kinoabend

Ein Programm für Jugendliche bietet die VG Bruchmühlbach-Miesau während der gesamten Ferien an, darunter einen Tagesausflug in beispielsweise das Technikmuseum in Speyer sowie einen Kinoabend in einer Kirche. „Die Angebote richten sich an Kinder zwischen sechs und 16 Jahren“, erklärt Andreas Traumer von der VG-Verwaltung. Eine Anmeldung sollte über die jeweiligen Ansprechpartner der Angebote erfolgen. Das entsprechende Programmheft ist über die Internetseite der Verbandsgemeinde abrufbar. „Die Projekte sind nach unserer Erfahrung immer recht schnell belegt“, betont Traumer.

Weilerbach: Fußballturnier und Spiele

In den ersten drei Wochen der Sommerferien bietet die VG Weilerbach ein Programm für Kinder im Grundschulalter. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite der VG oder über einen Anmeldebogen im Amtsblatt. „Bisher haben sich bereits 90 Kinder angemeldet“, berichtet Heide Fleer vom Jugendbüro der Verbandsgemeinde und rechnet mit noch weiteren Eingängen. Thematisch soll es ein Fußballturnier und Spiele nach Beispiel von Olympia geben. Laut Fleer steht darüber hinaus der Besuch des Westpfälzer Musikantenmuseums in Mackenbach an sowie des Reinhard-Blauth-Museums in Weilerbach. Weiterhin geplant: ein Erste-Hilfe-Kurs und ein Besuch der Weilerbacher Freiwilligen Feuerwehr.

Otterbach-Otterberg: Filme drehen und Reiten

Beim Ferienprogramm der VG Otterbach-Otterberg haben Kinder zwischen zehn und 16 Jahren unter anderem die Möglichkeit, in die Rolle eines Filmemachers zu schlüpfen. Veranstalter dieses Projekts ist der Verein „Zen-Bogyo-Do“ – über den auch die Anmeldung läuft. Darüber hinaus soll es sogenannte Cowboy-Tage auf dem Reiterhof „Bonanza-Ranch“ in Katzweiler geben (19., 24. und 26. Juli von 10 bis 14 Uhr). Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Anmeldungen dafür werden per E-Mail und über die Internetseite der Bonanza-Ranch entgegengenommen. Die Kosten belaufen sich auf 32,50 Euro pro Person. Das Programmheft der VG ist über deren Internetseite anzusehen. Da die Anmeldungen für die Projekte über die jeweiligen Veranstalter laufen, kann Sozialarbeiterin Julia Pfeiffer keine Angaben zur Nachfrage und Belegung manchen.

Info:

Hier sind die Ferienprogramme zu finden:

VG Ramstein-Miesenbach: Über das Jugendbüro Ramstein unter „Projekte“ : www.jugendbuero-ramstein.de

VG Enkenbach-Alsenborn: Internetseite über Auswahl „Familienfreundlich“: www.enkenbach-alsenborn.de

VG Landstuhl: Internetseite bei „Aktuelles“: www.landstuhl.de

VG Bruchmühlbach-Miesau: Internetseite unter „Freizeit und Leben“: www.bruchmuehlbach-miesau.de

VG Weilerbach: Internetseite unter „Wohnen und Leben“ und dann auf „Jugendbüro“: www.weilerbach.de