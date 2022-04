Können Rats- und Ausschusssitzungen künftig online aus dem Ratssaal der Verbandsgemeinde übertragen werden? Mit dieser Frage war die Verwaltung beschäftigt. Ihre Antwort fiel nun eher ernüchternd aus. Nicht das einzige Thema rund um die Digitalisierung am Montagabend im Verbandsgemeinderat Weilerbach.

Es war eine Initiative der CDU im Verbandsgemeinderat: Digitalisierung bedeute auch, dass der Bürger mehr Zugang zu Verwaltung und kommunalem Geschehen bekomme, begründete Nicolas Ventulett in der Ratssitzung im März den Antrag zu den Online-Übertragungen. Damals sprach sich der Rat dafür aus, dass die Verbandsgemeindeverwaltung prüfen soll, wie das Ganze überhaupt technisch und rechtlich umgesetzt werden könnte. Das tat sie denn auch. Ihr Fazit: Eine solche Übertragung würde sehr hohe Kosten bedeuten – geschätzt liegen sie bei etwa 45.000 bis 50.000 Euro für Hardware und Dienstleistung. Zudem gibt es datenschutzrechtliche Bedenken: Der Ratssaal ist rund, womit Besucher und auch Mitarbeiter unweigerlich im Hintergrund zu sehen wären.

Entscheidung vertagt

„Andere Kommunen haben das geschafft“, hielt dem Ventulett entgegen, der auf eine zur Verfügung gestellte Mustersatzung hinwies, die sich die Ratsmitglieder anschauen könnten. Er schlug vor, zunächst einen Probebetrieb mit kleinerer technischer Ausstattung zu starten. Daniel Schäffner (SPD) wollte sich der Idee nicht verschließen: „Ich will es, aber ich will es so, dass es funktioniert“, betonte er, dass eine Lösung her müsse, bei der die Übertragung eine „gewisse Qualität“ biete. Als sinnvoll, aber noch unausgegoren empfand dagegen Manfred Bügner (FWG) den Vorschlag. Während Gerd Lang (FWG) dafür votierte, mehr Werbung für die Ratssitzungen vor Ort zu machen, sprach sich Hans Ulrich Wenz (SPD) dafür aus, dass die Verwaltung eine Satzung als Arbeitsgrundlage erstellen sollte. Cornelia Blauth und Markus Schick (beide CDU) hoben dagegen die Vorteile von Online-Übertragungen für Berufstätige oder Ratsmitglieder hervor. Letztlich waren sich alle einig darin, dass die Entscheidung vertagt werden soll.

Sebastian Mang, in der Verbandsgemeinde für die Digitalisierung zuständig, berichtete zudem über den aktuellen Stand beim Onlinezugangsgesetz. Dieses verpflichtet Kommunen, ihre Leistungen bis Ende 2022 auch digital anzubieten. Was über die Homepage schon in vollem Umfang digital möglich ist, ist zum Beispiel die Beantragung eines Führungszeugnisses oder die Statusabfrage bei Ausweisdokumenten.