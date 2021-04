Traditionell beginnt mit dem „Aufgang der Bockjagd“ am 1. Mai die neue Jagdsaison – insoweit man von der inzwischen ganzjährig erlaubten und geforderten Schwarzwildbejagung absieht. Diesmal sollte die Bockjagd früher beginnen. Ganz so einfach ist eine solche Verkürzung der Schonzeit allerdings nicht.

Die Jagd auf den Rehbock, den „Hirsch des kleinen Mannes“, übt auf die meisten Jäger einen besonderen Reiz aus, sind die Gehörne dieser kleinen Schalenwildart als Erinnerungsstücke an ein erfolgreiches Jagderlebnis doch sehr begehrt. Wegen der irreführenden Bezeichnung „Trophäen“ wird dieser uralte Brauch von Jagdgegnern zumeist negativ interpretiert. Aber auch ohne den Kopfschmuck der Böcke, der sowieso nur bedingt als Auswahlkriterium für den Abschuss taugt, freuen sich die Waidleute, nach drei Monaten Jagdpause endlich wieder jagen und Beute machen zu können: Schließlich geht es ja in erster Linie um das schmackhafte Wildbret. Außerdem dürfen ab diesem Datum auch Schmalrehe erlegt werden – also die weiblichen Rehe im zweiten Lebensjahr, die bis zum Ende des am 31. März abgelaufenen Jagdjahres noch als Geißkitze galten. Die älteren weiblichen „Stücke“, (Reh-)Geißen oder Ricken genannt, sind jetzt entweder hochträchtig oder haben bereits Kitze gesetzt. Die Geißen und ihre Kitze, in der Regel zwei, genießen aus Gründen des Mutterschutzes noch bis zum 31. August Schonzeit.

Rehbestände bleiben konstant

Rehwild ist im Kreis Kaiserslautern neben Schwarzwild die am häufigsten vorkommende Wildart. Nach den Wildnachweisungen der unteren Jagdbehörde wurden hier seit 2001 jährlich ziemlich konstant rund 2500 Rehe einschließlich straßenverkehrsbedingtem und sonstigem Fallwild registriert. Da die amtlichen Streckenmeldungen als Indikatoren für die Bestandsentwicklung gelten, ist davon auszugehen, dass die Bestände ebenfalls konstant geblieben sind. Auf Landes- und Bundesebene haben die Rehwildbestände trotz intensiver Bejagung in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich zugenommen.

Wegen ihrer auch tagaktiven Lebensweise stellen die Rehe eine Bereicherung für alle Naturfreunde dar. Für die Landwirtschaft sind sie weitgehend unproblematisch. Lediglich im Winter könnten beim Auftreten größerer „Sprünge“ auf den Rapsfeldern tolerierbare Schäden entstehen. Nach Florian Kemkes, dem stellvertretenden Leiter des Forstamts Kaiserslautern, profitieren diese sogenannten Kulturfolger von der Bewirtschaftung der Landschaft durch den Menschen. Das in Feld und Wald vorhandene Äsungsangebot sei reichhaltiger als unter natürlichen Verhältnissen. Im Frühjahr und Sommer fänden die Rehe auf landwirtschaftlichen Flächen üppige Nahrung. Nach dem Abernten der Felder würden sie wegen der dann fehlenden Deckung im Spätjahr zumeist in den Wald ziehen, was hier in den Wintermonaten zu hohen Wilddichten führe.

Eichen und Tannen mag das Reh am liebsten

Waldwildschäden durch Rehe entstünden im Bereich des Forstamts Kaiserslautern insbesondere im Zusammenhang mit der Waldverjüngung. Hier habe diese Wildart einen erheblichen negativen Einfluss auf die gewünschte Vielfalt der Artenzusammensetzung. Durch seine Äsungsvorlieben „entmische“ das Rehwild die Jungpflanzen und selektiere insbesondere seltene Baumarten. In der relativ kurzen Aufwuchsphase seien gerade Eiche und Tanne in besonderem Maße dem Verbiss des Terminaltriebes ausgesetzt. Auch wenn sich bei Buche und Fichte die Schäden in Grenzen hielten, stelle das Reh „temporär“ ein Problem für den Wald dar, erläutert Kemkes. Er räumt ein, dass deshalb durch Jagd versucht werden müsse, die Wilddichte auf einem für die Vegetation erträglichen Niveau zu halten.

Streit um Schonzeitverkürzung

Um die waldbaulichen Ziele nicht zu gefährden, hatte die obere Jagdbehörde im vergangenen Frühjahr eine Verfügung erlassen, in der die Jagdzeit für einen Teil des wiederkäuenden Schalenwildes, darunter Rehböcke und Schmalrehe, auf den 15. April vorgezogen wurde. Hiergegen klagte der Landesjagdverband (LJV) beim Verwaltungsgericht Neustadt. Inzwischen hat das Gericht diese pauschale Schonzeitverkürzung als rechtswidrig verworfen: Nach Paragraf 32 Landesjagdgesetz könne nur in begründeten Einzelfällen und nach individueller Antragstellung eine Veränderung der Jagdzeiten vorgenommen werden. Gegen 20 solcher inzwischen von der oberen Jagdbehörde erlassenen Einzelbescheide beabsichtigt der LJV nun exemplarisch Widerspruch mit aufschiebender Wirkung einzulegen.

Für Kemkes ist der frühere Beginn der Jagd auf das Schalenwild nur logisch: „Durch den Klimawandel haben sich die Jahreszeiten verschoben, die Pflanzen treiben früher aus. Da machen 14 Tage durchaus einen Unterschied. In der noch nicht belaubten Phase der erwachenden Natur ist das Wild gut zu sehen und die Schmalrehe sind zweifelsfrei von den trächtigen Geißen zu unterscheiden. Die Jagd ist damit effektiver, Fehlabschüsse werden vermieden – und nicht zuletzt wird den Rehen der Aufenthalt in den verbissgefährdeten Waldbereichen verleidet“, erläutert der Forstmann und fügt an: „Da im Staatsforst in zeitlichen Intervallen gejagt wird, hat das Wild auch außerhalb der Schonzeit immer wieder längere Ruhephasen.“ In diesem Zusammenhang erwähnt Kemkes auch, dass die bestandene Jägerprüfung eine Zulassungsvoraussetzung für den gehobenen und höheren Forstdienst sei, die Jagd mithin zum Berufsbild des Försters gehöre.

Der Weilerbacher Jäger Günther Degen lehnt den früheren Beginn der Jagdzeit auf Rehe ab. Man solle dem Wild eine ausreichend lange Jagdpause lassen. Bereits 1999 habe man den Beginn der Jagd auf Böcke und Schmalrehe vom 16. Mai auf den 1. Mai vorverlegt und 2013 auf Betreiben der Forstverwaltung die Jagdzeit für Böcke zusätzlich vom 16. Oktober bis zum 31. Januar verlängert. Das Argument, im April Schmalrehe besser von Geißen unterscheiden zu können, lasse er nicht gelten. Denn wer sein jägerisches Handwerk richtig gelernt habe, werde hier kaum Fehler machen. Im Übrigen gehe es dem Jäger auch um das Naturerlebnis an sich und nicht ausschließlich ums Schießen, so der Jagdrevierinhaber und Leiter des Hegerings 3/4.