Am Feiertag können die Väter unbesorgt auf Tour gehen. Zwar ziehen Wolkenfelder durch, aber immer wieder scheint die Sonne. Auch die Temperaturen laden in den nächsten Tagen zu Freizeitaktivitäten ein. Einige Schauer zeichnen sich erst für den Sonntag ab.

Der nach Mitteleuropa ausgerichtete Keil des Azorenhochs sorgt in den nächsten Tagen für recht ruhiges Wetter. Zwar können von Nordwesten, ausgehend von einem skandinavischen Tiefdruckgebiet, einige schwache Störungsfronten mit Wolkenpassagen über unsere Region hinwegziehen, doch sollten diese zunächst kaum Regen im Gepäck haben.

Mittwoch: Zur Wochenmitte gibt es bei leichtem bis mäßigem Wind reichlich Sonnenschein und meist nur harmlose Schönwetterwolken. Die Temperaturen steigen nach frischem Beginn bis zum Nachmittag auf erträgliche Werte von 19 bis 22 Grad. Zum Abend hin ziehen von Westen ausgedehntere Schleierwolken auf. Das Regenrisiko liegt unter zehn Prozent. Die Sonne strahlt zwischen zwölf und 14 Stunden vom Himmel.

Durchziehende Wolkenfelder

Donnerstag (Christi Himmelfahrt): Am Vatertag wechseln sich Sonne und einige durchziehende Wolkenfelder miteinander ab. Es sollte dabei in der Regel aber trocken bleiben. Angenehme Tagestemperaturen von 20 bis 23 Grad sind zu erwarten. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt unter 15 Prozent. Die Sonne scheint zwischen neun und zehn Stunden.

Freitag: Der Brückentag bringt uns erneut durchziehende Wolkenfelder. Aus ihnen fallen jedoch kaum Regentropfen. Zeitweise scheint die Sonne. Die Temperaturen ändern sich nicht wesentlich und erreichen wieder zwischen 19 und 22 Grad. Das Regenrisiko steigt leicht an und kommt auf etwa 20 Prozent.

Samstag: Zunächst gibt es eine freundliche Mischung aus Sonne und lockeren Wolken. Zum Nachmittag und Abend hin können die Wolken auch mal zahlreicher und mächtiger werden, Regen wird aber wahrscheinlich nicht zu erwarten sein. Mit dem auf Nord drehenden Wind kühlt die Luft aber vor allem nachts spürbar ab. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad. Nachmittags erwärmt sich die Luft auf immerhin 17 bis 20 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt auf unter zehn Prozent. Die Sonnenscheindauer beträgt elf bis zwölf Stunden.

Bodenfrostgefahr

Sonntag: Der Tag startet freundlich, allerdings frisch. Mit reichlich Sonnenschein erwärmt sich die Luft von Anfangswerten zwischen vier und sieben Grad bis nach Mittag auf nur noch 15 bis 18 Grad. Am Nachmittag ziehen von Eifel und Hunsrück her dickere Haufenwolken übers Land, und es können örtliche Regenschauer niedergehen. Dadurch werden die Temperaturen wieder nach unten gedrückt. Aufgepasst: In der Nacht auf Montag könnte es bei längerem Aufklaren stellenweise zu zaghaften Bodenfrösten kommen.

Weiterer Trend: In der neuen Woche geht es dann voraussichtlich teils freundlich, teils durchwachsen weiter. Von Dienstag auf Mittwoch kann es auch mal kräftiger regnen oder schauern, möglicherweise auch in Verbindung mit Blitz und Donner. Die Temperaturen steigen allgemein wieder leicht an.