So wird das Wetter im September

In Sachen Sonnenscheindauer und Wärme hat der August seine beiden Vormonate deutlich in den Schatten gestellt. Vereinzelte Regengüsse und Gewitter sorgten zwischendurch für etwas Abkühlung. Im September wird sich das schöne Sommerwetter langsam verabschieden.

Der August wurde dem Wort Sommermonat mehr als gerecht. Schon zu Beginn des Monats schien häufig die Sonne bei Temperaturen zwischen 23 und 29 Grad. In der Monatsmitte wurde einige Tage lang die 30-Grad-Marke überschritten. Tropische Schwüle und kleinere Luftmassenwechsel produzierten gelegentlich mächtige Wolkenmassen mit teils kräftigen Regenfällen, Schauern und örtlichen Gewittern.

Nach kurzen Abkühlphasen im Schlussabschnitt, die hervorragend zum Durchlüften geeignet waren, setzte im Anschluss wieder freundliches Urlaubs- und Badewetter ein. Die Temperaturen kletterten bis zum Monatsende nochmals in den Bereich von 27 bis 32 Grad – Schauer und Gewitter bildeten die Ausnahme.

Regionale Wetterdaten

Das Mittel der Lufttemperatur lag im August in der Westpfalz mit 20,6 Grad Celsius um 2,1 Kelvin über dem langjährigen Durchschnittswert der vergangenen 25 Jahre, aber um 3,1 Kelvin über dem 30-jährigen Referenzzeitraum (1961 bis 1990). In den vergangenen Jahren fielen viele Monate zu warm aus. „Heiztage“ (Tagesmittel unter 15 Grad) gab es keine. „Vegetationstage“ (Tagesmittel 5,0 Grad und mehr) konnten 31 verbucht werden. An 31 Tagen kletterten die Temperaturen über die 20-Grad-Marke. Auffällig: Seit dem 4. Juli lag die Tageshöchsttemperatur immer über 20 Grad. „Sommertage“ (Tageshöchsttemperatur 25 Grad und mehr) gab es 20. „Heiße Tage“ (Höchsttemperatur 30 Grad und mehr) gab es sieben. Der tiefste Wert wurde am 26. des Monats mit 8,5 Grad gemessen. Am heißesten war es am 13. August mit 33,4 Grad.

Die Niederschlagsmenge lag in Lambsborn bei 52,2 Litern pro Quadratmeter. Das entspricht 70,6 Prozent des langjährigen Monatsmittels von 73,9 Liter pro Quadratmeter. In Martinshöhe fielen im August 42,4, in Morlautern 16,4 und in Landstuhl 30 Liter pro Quadratmeter. Der Niederschlag konzentrierte sich auf sieben Tage. Der meiste Niederschlag fiel in Lambsborn mit 19,6 Litern pro Quadratmeter am 1. August. An sechs Tagen blitzte und donnerte es. An fünf Tagen war es neblig. „Heitere Tage“ (Bewölkungsmittel unter 20 Prozent) gab es sechs. „Trübe Tage“ (Bewölkungsmittel über 80 Prozent) wurden drei beobachtet. Zu insgesamt 47,6 Prozent war der Himmel während dieses Monats von Wolken überzogen. Die Sonne schien 296 Stunden. Das entspricht 135,8 Prozent des langjährigen Mittels. Durchschnittlich schien sie an jedem Tag neun Stunden und 33 Minuten.

So wird das Wetter im September

Zu Beginn des Septembers kann es neben längeren sonnigen Phasen auch zu stärkerer Wolkenbildung kommen. Örtlich treten teils kräftige Regengüsse und Gewitter auf. Sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen mit Werten zwischen 24 und 31 Grad im sommerlichen Bereich. Nachts kühlt es auf 14 bis 18 Grad ab. Oft wird die Luft wegen des Windes und Feuchtigkeit als schwül empfunden. Stellenweise können sich nach Regen auch Dunst und Nebel bilden. Am Sonntag und Montag wandert ein Tief von der Biskaya zur Nordsee. Folge: Regenfälle und Schauer nehmen zu, die Temperaturen sinken. Nächste Woche beruhigt sich das Wetter wieder.

Nach einigen freundlichen und warmen Tagen scheint zur Monatsmitte erneut Bewegung in die Wetterküche zu kommen. Von Frankreich nähern sich einige Störungsgebiete, die Regen und Schauer im Gepäck haben. Dazu liegen die Temperaturen tagsüber zwischen 17 und 23 Grad. Die Nächte bleiben mit zehn bis 14 Grad mild. Nach der Monatsmitte könnte es zu einem ersten Vorstoß von Polarluft kommen. Die Luft ist für einige Tage zwar klar, aber ziemlich frisch. Mit sonniger Einstrahlung entwickeln sich tagsüber wahrscheinlich einige Schauerwolken, die abends aber wieder in sich zusammenfallen. In den Nächten kann sich in Tälern und Mulden sowie in der Westpfälzischen Moorniederung stellenweise flacher Nebel bilden. Dazu kühlt die Luft ab, und die Temperaturen liegen im einstelligen Bereich.

Oktober startet wohl kühl

Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang scheint sich ein Hoch von den Britischen Inseln über Mitteleuropa auszubreiten. Dieses Hoch sollte den Spätsommer zurück in die Region bringen. Nach kühlen Nächten heizt die Sonne die Atmosphäre tagsüber spürbar auf. Meist präsentiert sich der Himmel heiter oder nur leicht bewölkt.

Gegen Ende des Monats klettert das Thermometer tagsüber voraussichtlich nochmals auf 23 bis 27 Grad. Dann steht uns ein Wettereinbruch bevor, wenn hinter einer atlantischen Kaltfront kühle Ozeanluft in die Region strömt. Im Übergangsbereich dieser beiden Luftmassen drohen kräftige Regengüsse und Gewitter. Eher wechselhaft und frühherbstlich scheint der September zu enden. Bei Werten zwischen 15 und 19 Grad überqueren uns einige Schlechtwettergebiete. Die Sonne lässt sich dann nur noch vereinzelt blicken.

Die Temperaturen im September werden gegenüber dem Durchschnittswert der vergangenen 30 Jahre vermutlich um etwa ein bis zwei Kelvin nach oben abweichen. Die Niederschlagsmenge wird den Monatssollwert leicht überschreiten. Die Sonnenscheindauer wird den langjährigen Mittelwert wohl ebenfalls leicht überschreiten.

Mögliche Tendenz für den Folgemonat: Im Oktober müssen wir trotz einiger goldener und warmer Tage schon frühzeitig die Heizung einschalten.

Klima im Wandel

August 2024:

Durchschnittstemperatur: 20,6 Grad

Niederschlag: 52,2 Liter pro Quadratmeter

Sonnenscheindauer: 296 Stunden

August 2023:

Durchschnittstemperatur: 18,9 Grad

Niederschlag: 104,4 Liter pro Quadratmeter

Sonnenscheindauer: 197 Stunden

August 2014:

Durchschnittstemperatur: 15,8 Grad

Niederschlag: 87,0 Liter pro Quadratmeter

Sonnenscheindauer: 160 Stunden

August 1999:

Durchschnittstemperatur: 17,0 Grad

Niederschlag: 46,7 Liter pro Quadratmeter

Sonnenscheindauer: 205 Stunden