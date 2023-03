Der Unterhammer im Karlstal ist ein Gebäudeensemble mit großer Historie. Das Industriedenkmal steht für die Eisenverarbeitung und die beginnende Industrialisierung. Nun rekonstruiert die gemeinnützige Unterhammer GmbH die ehemalige Gießhalle mit Hammerwerk und Schmiede.

Konnte der Blick bis vor wenigen Monaten von der Straße direkt zum Café Unterhammer wandern, fällt er nun auf Mauern aus Bruchsandsteinen mit Bögen und Fenstern. Darüber ruht auf einem Stahlkonstrukt, das von einer Trippstadter Schmiede angefertigt wurde, der fast fertige Dachstuhl, und die ersten Biberschwanzziegeln sind bereits eingedeckt. Die neue Gießhalle mit einer Fläche von rund 350 Quadratmetern entspricht jedoch nicht vollständig dem Original.

„Die ehemalige Gießhalle war ein monumentales und wuchtiges Gebäude“, erläutert Michael Hiß, kaufmännischer Mitarbeiter der Gesellschaft. Doch davon war bislang kaum noch etwas zu erkennen. Als hier noch glühendes Eisen bearbeitet wurde, trieb das Wasser der Moosalbe ein großes hölzernes Rad an, das wiederum das Hammerwerk in der Halle in Gang setzte. „Es war sozusagen das Herz der Anlage“, berichtet Hiß weiter und fügt an: „Über Jahre hinweg war es Vincent Verschoors Traum, das Hammerwerk wieder in Gang zu bringen.“

Dem Traum näher gekommen

Diesem Traum ist der Eigentümer nun ein ganzes Stück näher gekommen. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurde die neue Gießhalle tiefer und niedriger auf den ehemaligen Fundamenten errichtet, sodass die Sicht auf das dahinterliegende, ehemalige Wirtschaftshaus noch gewährleistet ist. Die Steine waren teils vorhanden und stammen aus dem Abriss, teils wurden sie vom Sandsteinwerk Picard zugekauft, wie auch die Steine für die Bögen. Eine Fachfirma aus Kottweiler-Schwanden hat sie in Handarbeit zugehauen und vermauert. Ein neuer Wasserzulauf wird noch gelegt. Er soll das neue Wasserrad, das Verschoor aus Holland in Einzelteilen in die Pfalz gebracht hat, in Schwung bringen. Dieses findet außerhalb der Halle seinen Platz. Es müsse aber zunächst noch zusammengebaut werden, erläutert Hiß. In die Halle gelangt man über die beiden Treppenzugänge, ein Aufzug werde noch ergänzt.

Das Gebäude soll einen offenen Charakter erhalten. Dies wird zum einen durch die historischen Fenster erreicht, die an den Längsseiten montiert wurden. Zum anderen wurde das Mauerwerk an der rückwärtigen Seite sehr niedrig gehalten, zur Straße hin wurde fast völlig darauf verzichtet. „Hier kommt eventuell eine Glasfront hin“, meint Hiß, denn die neue Gießhalle soll mit Leben gefüllt werden. Angedacht seien Schmiedekurse und Schauschmieden oder auch Praxisseminare in Verbindung mit der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Dazu würde auch die Ausstellung von alten Maschinen und Gerätschaften für die Metall- und Holzbearbeitung passen, die dann bei der Brauerei gezeigt wird.

Kosten in Höhe von 270.000 Euro

Die Halle ist ebenso für kulturelle Veranstaltungen gedacht und könnte am Frühlings- und Genussmarkt des Cafés am 1. Mai erstmals genutzt werden. Ob das allerdings klappt, dazu mag Hiß keine Prognose abgeben. Denn schon ein verspäteter Start der Bauarbeiten im Mai 2022 wirbelte die Planungen durcheinander, sodass das Projekt anders als vorgesehen nicht im Herbst beendet werden konnte. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 270.000 Euro, an Zuschüssen flossen 150.000 Euro aus dem EU-Förderprogramm Leader.