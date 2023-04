Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich war es wieder so weit: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause konnte am Sonntag der sechste Hinkelstein-Wandermarathon stattfinden. Bei idealem Wetter strömten die Laufhungrigen von überall her, um sich die sehenswerte Landschaft zwischen Pfälzerwald und Donnersberg zu erwandern. Und eine vierte Disziplin ist auch schon in Planung.

Glücklich, wer sich einen Teilnahmeplatz sichern konnte. Denn dieses Jahr hatte man aufgrund der Pandemie die Teilnehmerzahl von den üblichen 500 auf 350 herabgesetzt. Somit war es auch