Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Hütschenhausen hat die Zusammenarbeit zwischen Landwirt und Jägerschaft einem Kitz das Leben gerettet. Was eine Drohne damit zu tun hatte.

Überall fahren jetzt die Bauern mit ihren Schleppern und angebauten Mähbalken über die Wiesen. Der erste Futterschnitt stand und steht allerdings ausgerechnet in einer Zeit an, in der auch