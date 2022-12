Die Stadt beabsichtigt, ihr Congress Center (CCR) weiter energetisch zu sanieren und Maßnahmen zur Barrierefreiheit zu erledigen. Erste Ingenieurleistungen für 16.500 Euro vergab der Stadtrat am Donnerstag.

Nachdem die Seite zum Busbahnhof hin komplett saniert wurde, soll nur der alte Haupteingang und das Restaurant noch energetisch auf Vordermann gebracht werden. Deshalb habe die Verwaltung gemeinsam mit einem Ingenieurbüro eine Ortsbesichtigung vorgenommen und einen ersten Maßnahmenkatalog aufgestellt, erläuterte Bürgermeister Ralf Hechler (CDU). Ziele sind die Barrierefreiheit, die energetische Erneuerung und eine Aufwertung.

Die Gaststätte mit der Terrasse sei bisher nicht barrierefrei zu erreichen. Im Zuge der Umbaumaßnahmen solle eine barrierefreie Toilettenanlage auf der Ebene der Gaststätte geschaffen werden. Auch eine Wickelmöglichkeit sei dort eingeplant. Die Fassadenelemente der Gaststätte sollen zwischen die Stützreihen nach außen versetzt werden. Dadurch gebe es mehr Raum, was eine flexiblere Bestuhlung ermögliche, führte der Bürgermeister aus.

Lamellendach für die Terrasse

Die Terrasse wird auf eine Ebene der Gaststätte angehoben werden. Dadurch entsteht ein ebener Arbeits- und Aufenthaltsbereich. Die Haupttreppe werde erneuert, eine Hebeplattform sorge für den barrierefreien Zugang zu Terrasse und Gaststätte, sagte Hechler. Die Plattform soll im überdachten Bereich seitlich des ehemaligen Haupteingangs eingebaut werden. Ein Teil der Terrasse erhält ein Lamellendach. Veraltete Fenster- und Türenelemente in der Küche werden ausgetauscht.

Die Flachdächer sind zum Teil saniert. In einem weiteren Schritt will man nun den Bereich über der Gaststätte und dem oberen Foyer erneuern und energetisch ertüchtigen. Am Eingang des CCR sollen Windfang und Fassadenelemente ausgetauscht werden. Die Luftdichtheit und die Dämmung der Dachschrägen sollen an die heutigen Anforderungen angepasst und die Lichtkuppeln auf Ihren Zustand überprüft werden. Mit diesen Hauptmaßnahmen will die Stadt auch zusätzliche Nebenarbeiten wie die Versetzung von Heizkörpern, die Erneuerung der Beleuchtung und des Bodenbelages sowie dessen Anpassung ausführen.

Ein Kiosk?

Da es sich zum Teil auch um energetische Sanierungen handele, hoffe die Stadt auf eine Bezuschussung, meinte Hechler. Thomas Layes (CDU) stellte fest, dass man bei der Festlegung, was konkret erledigt werde, überprüfen solle, ob ein Kiosk im Bereich des Haupteinganges und der Terrasse möglich sei. Dies sollte in die Betrachtung miteinbezogen werden. Layes kann sich vorstellen, dass auch die Vereine diesen Verkaufsraum bei Veranstaltungen auf dem Marktplatz mitbenutzen könnten. Mit diesem Vorschlag zeigte sich der Stadtrat einverstanden.