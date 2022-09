Die Ortsgemeinde Linden ist mit der Umgestaltung der Sport- und Bewegungsanlage an der Oberen Dorfwiese einen großen Schritt vorwärts gekommen. In einer extra zu diesem Zweck einberufenen Gemeinderatssitzung vergab das Dorfparlament den Auftrag für den Bau einer Skaterbahn rund um den Bolzplatz an eine Firma aus dem Dorf. Außerdem soll für den Spielplatz eine Doppelseilbahn und ein Kletterwürfel angeschafft werden. Wie Ortsbürgermeisterin Nicole Meier im Nachgang zu der Sitzung berichtete, hatte der Gemeinderat für die Aufwertung der Sport- und Bewegungsanlage einen Antrag über das vom Land aufgelegte Sportförderprogramm „Land in Bewegung“ gestellt und eine Zuschusszusage über 24.169 Euro erhalten. „Der Zuschuss ist allerdings an gewisse Fristen gebunden, die bald auslaufen, weshalb wir am Mittwoch die entsprechenden Aufträge vergeben haben“, erklärte Meier. Mit den Arbeiten an der zirka 1,50 Meter breiten Skaterbahn rund um den Bolzplatz solle noch im Herbst begonnen werden. Außerdem hoffe sie, dass auch die Spielgeräte bald geliefert und installiert werden könnten. Schließlich soll auf dem Platz in Eigenleistung ein Sandhügel errichtet werden, der mit einer Rutsche und einem Sandkasten für die Kleinen ausgestattet werden soll.