Sirenen sollen die Bevölkerung im Notfall warnen. Deshalb werden sie im Kreis Kaiserslautern ausgebaut. Wie der Stand derzeit ist.

Der Kreistag hatte vor knapp vier Jahren den Entschluss gefasst, sein Sirenennetz wieder auszubauen. Dies geschah nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, die viele Todesopfer forderte, weil die Menschen nicht mehr rechtzeitig gewarnt werden konnten. Krisen und Kriege wie in der Ukraine verstärkten die Forderung nach einer Möglichkeit, die Bevölkerung im Krisenfall über Gefahren zu informieren.

Eine Analyse zeigte: Um die bewohnten Gebiete im Kreis optimal abdecken zu können, ist ein Netz von insgesamt 192 Standorten nötig. Der Kreis hatte daraufhin 100 Standorte auf öffentlichen Gebäuden ermittelt, die dazu geeignet sind, einen „Heuler“ darauf zu installieren.

Kreis setzt auf Freiwillige

Was die restlichen Standorte angeht, wollte der Kreis laut einem Kreistagsbeschluss vom vergangenen November auf Eigentümer von Privathäusern zugehen. Denn um das ganze Gebiet vollständig abdecken zu können, bleiben zwei Möglichkeiten: die Sirenen auf privaten Häusern zu bauen, oder dafür Masten auf öffentlichem oder privatem Gelände zu errichten. Gegenüber der Montage der Sirenen auf einem Haus liegen die Kosten für die Anlagen, die an einem Mast montiert werden, etwa 100 bis 190 Prozent höher, so die Information in der damaligen Kreistagssitzung. Während der Aufbau eines Mastes mit einem großen Sirenentyp rund 50.000 bis 60.000 Euro kostet – zuzüglich der Kosten für die Herstellung eines Stromanschlusses – kommt der Bau auf einem bestehenden Gebäude deutlich günstiger: Rund 21.000 Euro muss der Kreis dafür lediglich hinlegen.

Laut Gesetz müssten Hauseigentümer solche Warnanlagen für den Katastrophenschutz dulden. Doch der Kreis setzt auf Freiwilligkeit. Der Verwaltung war daher vorgeschlagen worden, Eigentümer, deren Häuser sich für einen Sirenenstandort eignen, gezielt anzusprechen. Der Kreis werde die Nebenkosten der Anlage übernehmen. Sollte sich in dem betreffenden Gebiet kein Gebäudeeigentümer finden, so soll die Verwaltung nach geeigneten – möglichst öffentlichen – Grundstücken Ausschau halten, um dort Masten zu errichten.

Doch wie weit sind die Pläne gediehen? Was den Ausbau auf den öffentlichen Gebäuden angeht, sind aktuell laut Kreisverwaltung 68 betriebsbereite Sirenen installiert. Diese hätten auch am landesweiten Warntag am 12. März zuverlässig ausgelöst. 32 weitere sollen in den nächsten Monaten errichtet werden.

Gespräche mit Verbandsgemeinden stehen aus

Was die restlichen Standorte – auf Privathäusern oder an Masten – betrifft, stehen laut Kreisverwaltung noch Abstimmungsgespräche zur konkreten Vorgehensweise mit den beteiligten Verbandsgemeinden aus. Die Frage, ob es denn genügend Privatpersonen gibt, die sich bereiterklären, eine Sirene auf ihr Haus bauen zu lassen, könne man daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, so die Kreisverwaltung.

Über die neuen Alarm-Systeme können neben den bekannten Warntönen künftig auch Sprachdurchsagen abgespielt werden. So gibt es laut Kreisverwaltung aktuell sechs landesweit vordefinierte Sprachkonserven: allgemeine Warnung, akute Warnung „Schutz in Gebäuden suchen“, akute Warnung „Gebiet verlassen“, Entwarnung, Probealarm und Ende Probealarm.