Auch Caspar, Melchior und Balthasar leiden unter den Corona-Einschränkungen. Die Sternsinger lassen sich aber nicht davon abhalten, mit vollem Einsatz Segen zu bringen. Allerdings ohne persönlichen Kontakt – und ohne Singen.

In der Pfarrei Heiliger Martin Kaiserslautern kennt man den Ablauf zwar noch vom vergangenen Jahr, dennoch erfordert die an Corona angepasste Sternsingeraktion einiges an Arbeit. Das ist jedoch kein