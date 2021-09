Silke Brunck ist nun auch offiziell von der Vertreterversammlung der SPD-Ortsvereine der Verbandsgemeinde (VG) Enkenbach-Alsenborn als Kandidatin für das Bürgermeisteramt der VG nominiert worden.

Die Wahl findet am Sonntag, 28. November, statt. Die 41-jährige Ortsbürgermeisterin von Neuhemsbach, die auch Fraktionsvorsitzende der SPD im VG-Rat ist, tritt damit gegen Alexander Roth von der CDU um die Nachfolge von Andreas Alter (SPD) an. Dessen Amtszeit endet am 30. Juni 2022.

In ihrer Vorstellungsrede in der Vertreterversammlung betonte Brunck, dass sie die erfolgreiche Entwicklung der Verbandsgemeinde mit viel persönlichem Engagement fortsetzen möchte. Sie ging dabei auch auf die künftigen Herausforderungen ein und konkretisierte ihre Vorstellungen in den Bereichen Klimaschutz, Bildung und Schulen, Feuerwehr, soziales Wohnen und Digitalisierung. In all diesen Bereichen gelte es, die Anstrengungen zu forcieren.