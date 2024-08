„Wein am Markt“ ist als „das Wein-Event“ seit 2022 in Landstuhl und Umgebung für viele schon längst zu einem Begriff geworden. Bereits zum dritten Mal hatte sich am vergangenen Wochenende der Alte Markt in der Sickingenstadt in ein Weindorf verwandelt. Die Fördergemeinschaft Landstuhl und „Cuvée Events“, die Eventagentur, die neben dem Tagesgeschäft in der Cuvée Weinbar & Vinothek Kaiserslautern auch externe Veranstaltungen organisiert, hatten es auch diesmal verstanden, mit ihrem Angebotsmix aus Wein, Musik und Kulinarik den Geschmack des Publikums zu treffen. Die erlesenen Weine stammten von drei Weingütern aus der Pfalz, Rheinhessen und von der Mosel. Das Musikprogramm wurde am Freitag mit Willi Bausch von den Dubbeglas-Brieder stimmungsvoll eröffnet, am Samstag und Sonntag übernahmen „Nickel & Dime“ sowie „MarTINA Extra 3“. Die individuelle Weinprobe am Samstag stieß ebenfalls auf sehr gute Resonanz. Trotz des heißen Wetters waren rund 200 Besucher bereit, an der Weinprobe teilzunehmen, wie Christopher Molter von Cuvée-Events mitteilte.