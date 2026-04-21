Die Sickingenmesse hat am Wochenende etliche Menschen nach Landstuhl gelockt. Neben Infos zu Wirtschaft, Handwerk und lokalen Dienstleistungen gab es auch viel zum Genießen.

Bereits am Freitag fiel der Startschuss mit dem Street-Food-Festival hinter der Stadthalle, das laut Organisator Joe Felka hervorragend angenommen wurde. Felka betont die Wichtigkeit der Sickingenmesse, die einst ins Leben gerufen worden sei, um das Handwerk und den Einzelhandel nachhaltig zu stärken. Sie sei bereits das zweite Jahr in Folge restlos ausgebucht. Das zeige, dass dieses Konzept nach wie vor aufgehe.

Nach dem Street-Food-Festival eröffnete Stadtbürgermeister Mattia de Fazio am Samstag die Sickingenmesse mit dem Fassanstich. Wen es am Wochenende Richtung Stadthalle zog, der sah schon von Weitem, dass dort ganz schön was los war. Im Außenbereich luden Verpflegungsstände und gemütliche Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein. Die Band Sunday Mood aus Rammelsbach brachte eine Mischung aus Country, Folk und Rock mit.

Breiter Branchenmix

In der Stadthalle präsentierte sich indes ein breiter Branchenmix, der von klassischen Handwerksbetrieben und Energiedienstleistern bis hin zu Einzelhändlern und speziellen Angeboten für die ältere Generation reichte. Die Air Base Ramstein nutzte die Plattform, um aktiv um Auszubildende für den Standort zu werben. Ein besonderer Publikumsmagnet in den Messehallen war der kleine KI-Roboterhund „Scout“, der die Besucher nicht nur durch seine Technik beeindruckte. Mit Pfötchen geben sorgte er für Begeisterung.

Das Street-Food-Festival auf dem Parkplatz hinter der Stadthalle lud zu einer kulinarischen Weltreise ein. Von mexikanischen Spezialitäten bis hin zu Burger-Klassikern war die Auswahl groß – auch wenn nicht jedes Angebot hielt, was die Optik versprach. So mancher Gast musste feststellen, dass ein hoher Preis nicht immer eine Geschmacksgarantie ist.

Instagram-Motiv: schwarzes Eis

Für Aufsehen und lange Schlangen sorgte vor allem ein Stand mit tiefschwarzem Speiseeis in einer ebenso dunklen Waffel. Bevor die Besucher testeten, ob die schwarze Köstlichkeit tatsächlich nach Vanille schmeckt, diente das ausgefallene Dessert bei vielen als beliebtes Motiv für ein schnelles Erinnerungsfoto.

Auch Autofans kamen auf ihre Kosten. Die Firma „Car Avenue“ und das Autohaus „Rittersbacher“ hatten etliche ihrer neuesten Modelle dabei, die gerne inspiziert wurden. Die beiden Campingbusse von VW zogen wohl die meisten Neugierigen an.

Doch nicht nur rund um die Stadthalle konnte man sein Geld loswerden. Am Sonntag hatten ab 13 Uhr auch die Geschäfte in Landstuhl geöffnet. Und so zog es etliche Menschen in die neu gestaltete Kaiserstraße, die sich zusehend mit Leben füllte. Viele Besucher nutzen die Gunst der Stunde, um ihre Einkäufe im nahen Edeka zu Erledigen. Im Toom-Baumarkt fanden sich ebenfalls etliche Besucher ein, um die Gartenmöbel zu testen oder Pflanzen der Saison zu kaufen. Ein „Mini-Street-Food-Festival“ vor dem Baumarkt rundete das Erlebnis am dortigen Imbissstand ab.