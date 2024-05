Lukullische Genüsse sowie zahlreiche Fahrgeschäfte, auf denen überwiegend die jungen Besucher ihren Spaß haben, so präsentiert sich der Landstuhler Sickingen-Maimarkt 2024. Nur ein „Genuss“ bleibt den Besuchern verwehrt.

Schon vor der offiziellen Eröffnung des Sickingen-Maimarkts in Landstuhl, können die Marktbeschicker am Freitag die ersten Besucher an ihren Buden begrüßen. Bei sonnigem Frühlingswetter nutzt so mancher Kerwebesucher die zusätzliche Zeit auf dem Rummel. Zum offiziellen Startschuss gibt es dann Musik vom Blasorchester Landstuhl. Neben der Bekanntgabe, dass der Sickingenbus über die Kerwetage nach einem erweiterten Sonderfahrplan seine Runden dreht, weist der Erste Stadtbeigeordnete Sascha Rickart besonders darauf hin, dass auf dem gesamten Platz der Cannabiskonsum verboten sei.

„Vier Tage voller Spaß, Unterhaltung und Vergnügen für Jung und Alt“ wurde in einer Vorankündigung versprochen. Und schon gleich nach der Eröffnung nehmen die meisten Gäste dieses Angebot auch an. Besonders die Jüngeren haben ihr Vergnügen auf dem unteren Platzbereich. Dort dreht der „Twister“ seine rasanten Runden, dahinter ist ein Autoscooter aufgebaut. Beim Kinderflieger dauert es ein wenig, bis sich erste kleine „Flugkapitäne“ ins Cockpit setzen.

Markt endet am Montag mit Familientag und Feuerwerk

Dabei ist das längst nicht alles, was der Sickingen-Maimarkt für seine jungen Besucher bereithält. So geht es bei der „Kinderschleife“ gemächlich bergauf und bergab und die Kleineren können auf dem Kinderkarussell ihre Runden drehen. Wer gerne große Sprünge machen möchte, für den gibt es Gelegenheit dazu auf dem Bungee-Trampolin. Direkt dahinter lädt einer der beiden Gastrobereiche mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen und gemütlichem Plausch mit Freunden und Bekannten ein.

Unmittelbar hinter der Stadthalle bieten Händler derweil an den Verkaufsständen ihre Waren feil. Dort erstehen die Besucher für sich selbst oder andere das eine oder andere Mitbringsel.

Der Landstuhler Maimarkt endet am Montag, 6. Mai, mit einem Familientag, bei dem es Fahrpreisermäßigungen und Sonderangebote geben wird. Beginn ist um 12 Uhr, den lautstarken und farbenfrohen Schlusspunkt setzt gegen 22 Uhr dann wieder das weithin sichtbare Höhenfeuerwerk, das von der Sickingenburg Nanstein aus gezündet wird.