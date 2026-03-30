Der Sickingen Maimarkt in Landstuhl stellt sich neu auf: Mit verändertem Konzept und frischen Ideen soll das Traditionsfest wieder mehr Besucher anlocken.

„Wir wollen wieder ein richtiges Volksfest auf die Beine stellen, bei dem die Geselligkeit im Vordergrund steht“, umreißt Bürgermeister Mattia De Fazio das Ziel, das sich die Stadt gesetzt habe. „So wie es früher einmal war, so wie ich es kenne, als ich ein Kind war.“ Zuletzt hatte die viertägige Veranstaltung von Jahr zu Jahr weniger Besucher angezogen, oft war der Kerweplatz schon am frühen Abend verwaist und die Schausteller beklagten die geringen Umsätze. „Der Maimarkt hat in den vergangenen Jahren stark an Attraktivität abgenommen. Viele Landstuhler sind nur mal kurz aus Nostalgie drübergeschlendert, wenn überhaupt. Lange wäre das nicht mehr so weiter gegangen. Irgendwann hätte es keinen Wert mehr gehabt“, sagt er.

Aber die Stadt wollte die traditionelle Kerwe im Mai nicht sang- und klanglos sterben lassen wie den Sickingen Augustmarkt, der seit 2016 nicht mehr stattfindet. Doch dafür brauchte es eine Neuausrichtung, wie Mattia De Fazio betont. Wie das gelingen könnte, hat sich der Stadtbürgermeister gemeinsam mit Stadtratsmitgliedern und Schaustellern in Ludwigshafen beim Pfalzfest im Ebertpark angeschaut: Früher war diese Veranstaltung als Parkfest bekannt. „Aber auch diese Kerwe ist dann immer mehr heruntergekommen. Bis sie unter neuem Namen mit neuem Konzept wiederbelebt wurde. Das wollen wir auch bei uns versuchen.“

Freifahrten und Feuerwerk zur Eröffnung

Was ändert sich in Landstuhl? Zunächst einmal dauert die Kerwe fünf statt vier Tage und beginnt nicht erst am Freitag, sondern schon am Donnerstag, 30. April – dem Tag vor dem 1. Mai. „Da können die Leute ausschlafen.“ Um 19 Uhr geht es los mit einem Fassbieranstich durch den Bürgermeister. Um gleich zum Auftakt um 19 Uhr möglichst viele Besucher anzulocken, könnten alle Fahrgeschäfte die erste halbe Stunde nach der Eröffnung kostenlos genutzt werden, berichtet er. Nach dem Fassbieranstich beginnt der „Tanz in den Mai“. „Wir haben hinter der Stadthalle zum ersten Mal eine Bühne stehen“, so De Fazio. Zum Auftakt wird bis in den späten Abend hinein die Band „XXL Steirer“ aufspielen, die nach eigenen Angaben von „Austro-Pop bis Alpenrock, von Oldies bis Goldies“ vor allem Partymusik im Repertoire hat und für Stimmung auf dem Neuen Markt sorgen soll.

Unterbrochen wird die Musik nur durch das Feuerwerk, das schon am Eröffnungstag und nicht erst am Ende der Kerwe in den Himmel steigt. Es wird um 21.45 Uhr gezündet – und zwar nicht wie sonst von Burg Nanstein aus, sondern direkt auf dem Kerweplatz. „Wir wollen, dass die Leute rausgehen und auf die Kerwe kommen, nicht daheim am Fenster rumstehen, um die Raketen zu sehen“, begründet der Bürgermeister die Neuerung. „Uns geht es um die Begegnung, um das gemeinsame Rummelplatzerlebnis.“

Jeden Tag Livemusik

Neu ist auch das erste Landstuhler Bier- und Weindorf, das rund um die Bühne geplant ist. „Wir haben täglich abends Livemusik von unterschiedlichen Bands.“ Zudem sorgen Riesenrad, Autoscooter, Irrgarten und hochwertige Kinderfahrgeschäfte für Unterhaltung. Bei der Organisation der Veranstaltung seien die erfahrenen Schausteller Thomas Herzberger und Andreas Göbel mit im Boot, berichtet De Fazio. Sie sorgten dafür, dass attraktive Fahr- und Verkaufsgeschäfte nach Landstuhl kämen. „Die Schausteller stellen ihre Wohnwagen erstmals auf dem Parkplatz Stutzinger ab. So haben wir am Neuen Markt mehr Platz.“

Am Maifeiertag sowie am Samstag, 2. Mai, öffnet die Kerwe um 13 Uhr. Am Sonntag startet das Programm mit einem ökumenischen Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen mit der Kindsbacher Kolpingkapelle. Nachmittags spielt die USAFE-Band „Touch’n Go“ und Drehorgelspieler Herbert Göttel ist auf dem Rummel unterwegs.

Zur Mittagspause auf die Kerwe

Montag ist Familientag mit ermäßigten Preisen an den Fahrgeschäften und Sonderangeboten an den Ständen. „Zudem wird es nach langer Zeit zum ersten Mal wieder ein Kerweessen geben“, wirbt Mattia De Fazio darum, dass „alle, die in Landstuhl arbeiten, ihre Mittagspause im Bier- und Weindorf verbringen“. Im Angebot seien Winzer-, Pfälzer- oder Bauernteller, die Portion zu 12,50 Euro. Die Bons gibt es im Vorverkauf im Bürgermeisterbüro im Rathaus, bei Sporthaus Krauß und an der Tankstelle Kahrau.

„Wie versuchen, das bestmögliche Programm zu bieten, ohne dafür tiefer in die Tasche greifen zu müssen“, betont De Fazio und hofft, dass das neue Konzept gut angenommen wird. „Ich lade alle ein, den Sickingen Maimarkt neu zu entdecken und freue mich auf schöne, gemeinsame Stunden auf der Kerwe.“

Info

Der Sickingen Maimarkt auf dem Neuen Markt hinter der Stadthalle findet von Donnerstag, 30. April, bis Montag, 4. Mai, statt.