Das neue Konzept kommt an: So viele Menschen wie zum Auftakt am Donnerstagabend haben schon lange nicht mehr den Sickingen Maimarkt in Landstuhl besucht.

Bei bestem Wetter war bereits vor der offiziellen Eröffnung im neuen Bier- und Weindorf mit seinen gemütlichen Holzhütten kaum noch ein Platz frei und vor den Getränkeständen bildeten sich lange Schlangen, sodass die Bedienungen nicht nachkamen, den Durst der feierlustigen Gäste zu stillen. „Die Anzahl der Zapfhähne wird heute verdreifacht“, verspricht Bürgermeister Mattia De Fazio nach Rücksprache mit den Schaustellern.

Stadtbürgermeister Mattia De Fazio beim Fassbieranstich: Um 19 Uhr hieß es „Ozappt is“. Da waren die Schlangen an den Getränkeständen schon lang. Foto: Gabriele Schöfer Neue Bühne: Die Band XXL Steirer sorgte mit Partyhits für Stimmung. Livemusik gibt es auch an den anderen Kerwetagen. Foto: Gabriele Schöfer Ihren „Tanz in den Mai“ starteten diese Paare bereits am frühen Abend. Foto: Gabriele Schöfer Der Sickingen Maimarkt mit deutlich größerem Angebot: Wo früher große Lücken herrschten, drängen sich nun Buden und Fahrgeschäfte dicht an dicht über den gesamten Platz. Foto: Gabriele Schöfer Auch die jungen Besucher haben ihren Spaß. Foto: Mattia De fazio Sonnenuntergang auf dem Riesenrad: Wer keine Höhenangst hat, erlebt einen Panoramablick über die Stadt. Foto: Gabriele Schöfer Landstuhl hat wieder einen richtigen Rummelplatz: Das zeigt der Blick von oben. Foto: Gabriele Schöfer Der Höhepunkt des Eröffnungsabends: Direkt über dem Festplatz wird das Feuerwerk gezündet. Foto: Gabriele Schöfer Für das farbenprächtige Spektakel am Nachthimmel gibt es viel Applaus. Foto: Arno Keller/Oho Foto 1 von 9

„Ozappt is!“ hieß es dann um 19 Uhr auch ganz offiziell, nachdem der Stadtchef die Kerwe mit dem traditionellen Fassbieranstich auf der neuen Bühne eröffnet hatte. Dort sorgte danach die Band XXL Steirer mit zünftiger Partymusik für Stimmung und das ein oder andere Paar startete schon am frühen Abend seinen Tanz in den Mai.

Bis nach Mitternacht wird gefeiert

An den Kinderkarussells, den Boxautos, dem Riesentrampolin oder im Irrgarten hatten die jungen Gäste ihren Spaß. Eine Fahrt auf dem Riesenrad bot einen tollen Panoramablick über die Sickingenstadt und Umgebung. Von hier oben sah man auch, wie voll es bis in den späten Abend hinein vor allem im Bier- und Weindorf war. Viel Applaus gab es für das fulminante Feuerwerk, das nach Einbruch der Dunkelheit nicht wie sonst von der Burg, sondern direkt überm Neuen Markt gezündet wurde.

„Ein fulminanter Neustart! Noch um Mitternacht war auf dem Kerweplatz viel los, obwohl viele Gäste auch in die umliegenden Kneipen umgezogen sind“, berichtete am Freitagmorgen ein zufriedener Mattia De Fazio, der sich sehr darüber freut, dass das neue Konzept mit vielfältigerem Angebot und Livemusik so gut angenommen wird, nachdem der Maimarkt in den vergangenen Jahren immer weniger Besucher angezogen hatte.

Die Landstuhler Kerwe ist noch bis einschließlich Montag geöffnet.