Nach zweijähriger Pause ist in Landstuhl übers Wochenende wieder Sickingen-Maimarkt. Fahrgeschäfte, Stände, Feuerwerk – es lockt ein umfangreiches Programm wie vor der Corona-Zeit.

Der Sickingen-Maimarkt bietet an den Markttagen – Freitag ab 16 Uhr, Samstag, Sonntag und Montag von zwölf bis 23 – ein abwechslungsreiches Programm für die Rummelplatzbesucher. Fahrgeschäfte aller Art, Spielstände sowie Imbissbuden mit verschiedenen kulinarischen Angebote und vieles mehr erwartet die Gäste aus nah und fern, teilt die Stadt mit.

Schon ab 16 Uhr öffnen die Marktgeschäfte am Freitag, 29. April. Um 18 Uhr folgt die offizielle Begrüßung durch Stadtbürgermeister Ralf Hersina begrüßt. Die Vorstellung der Jugendfeuerwehr Landstuhl vor der Stadthalle am Samstag ab zwölf Uhr soll die Feuerwehr für Groß und Klein erlebbar machen. Am Montag, 2. Mai, ist wieder Familientag, an dem alle Marktbeschicker mit Fahrpreisermäßigungen und Sonderangeboten locken.

Feuerwerk zum Abschluss

Außerdem wird am Montagabend um 22 Uhr wieder das große Abschlussfeuerwerk von der Burg Nanstein gestartet. Verantwortlich ist auch in diesem Jahr die Sickingenstadt Landstuhl mit Unterstützung der Sparkasse Kaiserslautern, der Stadtwerke Landstuhl, der Pfalzwerke und der Schausteller.

An allen Markttagen verkehrt der Sickingen-Bus mit einem Sonderfahrplan. So ist er am Freitag, 29. April, ab fünf Uhr, am Samstag, 30. April, ab sieben Uhr, am Sonntag, 1. Mai, ab elf Uhr und am Montag, 2. Mai, ab fünf Uhr im Rundverkehr unterwegs. Die letzte Fahrt findet jeweils um 23 Uhr statt.