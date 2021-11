Zu ihrem ersten Christkindl Markt laden die Sickingen Highlander an die Zehntenscheune ein. Er beginnt am Freitag, 26. November.

Seit 2002 sind die Sickingen Highlander mit ihrem Glühweinstand fester Bestandteil des jährlich stattfindenden Andreasmarktes. Nach dessen erneuter Absage war recht schnell die Idee zu einem eigenen kleinen Markt geboren. Die Eröffnung am Freitag um 18 Uhr gestalten die Kinder der Grundschule in der Au zusammen mit Pipemayor Marco Bieck. Am Samstag- und Sonntagnachmittag sind die Westpfälzer Musikanten aus Bann gegen 16 Uhr zu.

Kinderkarussell für die Kleinen, Single Malt für die Whiskyfreunde, Spießbraten vom Holzkohlegrill oder Flammkuchen, Zimtwaffeln, Bratwurst und Sterntalerglühwein erwarten die Besucher. In der Zehntenscheune gibt es einen kleinen Handwerker- und Künstlermarkt. Das Museum ist geöffnet und lädt ein, innezuhalten bei einer Musik und Lichtinstallation.

Gerne soll jeder seine Glühweintasse mitbringen. Wer das nicht will, kann einen eigens für den Markt hergestellten Glühweinseidel kaufen. Es gilt die 2G-Regelung.