Der Krieg in der Ukraine war das Thema eines Aktionstages am Sickingen-Gymnasium Landstuhl, in dessen Mittelpunkt ein Spendenlauf zu Gunsten der Ukraine-Hilfe stand. Jeder gelaufene Kilometer war dabei Geld wert.

Der Aktionstag fand parallel an den beiden Schulstandorten des Gymnasiums in Landstuhl und Wallhalben – wo die neunten bis 13. Klassen wegen einer Generalsanierung der Schule untergebracht sind – statt. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich mit einem Spendenlauf für die Menschen in der Ukraine engagieren. Für jeden gelaufenen Kilometer bezahlten Sponsoren einen vorher vereinbarten, teilweise sehr großzügigen Geldbetrag, berichtet die Schule. Bei äußerst ungünstiger Witterung sei dieses Geld hart verdient worden. Die Läuferinnen und Läufer trotzten Kälte, Regen und Wind. Insgesamt seien rund 4000 Kilometer zurückgelegt worden, was die als Zielmarke angestrebten Wegstrecken von Landstuhl nach Kiew und von Landstuhl nach Lwiw zusammen deutlich übertroffen habe.

Mit Flashmob Zeichen gesetzt

Während des Aktionstages gab es für die Schülerinnen und Schüler vielfältige Gelegenheiten, sich mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Ursachen zu beschäftigen, teilt die Schule mit. Bemerkenswert seien die von einem Erdkundekurs erstellten interaktiven „Padlets“, in diesem Fall interaktive digitale Karten, gewesen. Geöffnet werden konnten diese auf iPads, von denen in der Schule inzwischen vier Klassensätze zur Verfügung stehen. Mit jedem Klick auf Orte in der Ukraine öffneten sich Fenster zu digitalen Medien.

Der Tag endete mit einem „Flashmob“, mit dem die Schülerinnen und Schüler ihren Wunsch nach Frieden zum Ausdruck brachten. Die von den Sportlehrkräften Claudia Kirch und Achim Wätzold eingeübte Tanz-Performance zu den Klängen von John Lennons „Give peace a chance“ war eine Demonstration für den Frieden, betont die Schule. Dazu schwenkten alle gemeinsam Plakate mit den Nationalfarben der Ukraine.