Nach 40 Dienstjahren heißt es für Andrea Meiswinkel nun Abschied nehmen. Am Donnerstag, 27. Juni, wird die Schulleiterin des Sickingen-Gymnasiums bei einem großen Festakt in der Stadthalle in Landstuhl verabschiedet.

Ein wenig aufgeregt ist Andrea Meiswinkel vor dem großen Tag. Die Taschentücher hat sie auf jeden Fall schon einmal eingepackt. Dass ihr Weg sie eines Tages in die Westpfalz