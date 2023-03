Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum siebten Sicherheitsforum unter dem Thema „Gemeinsam gegen sexuellen Kindesmissbrauch: Erkennen – Schützen – Handeln“, hatte am Freitag das Polizeipräsidium Westpfalz in Kooperation mit der Leitstelle Kriminalprävention im Innenministerium Rheinland-Pfalz in die Stadthalle eingeladen.

„Der sexuelle Missbrauch von Kindern gehört zu den widerwärtigsten und abscheulichsten Taten. Das Leid, das diesen jungen Menschen angetan wird, ist kaum zu begreifen“,