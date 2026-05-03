E-Bike-Training mit Experten: Das sorgt auf dem Schulhof in Miesau für ganz viele Aha-Momente unter den teilnehmenden Senioren. Sie nehmen manchen gut Tipp mit nach Hause.

Die Kette zu locker, der Bremsgriff zu weit von der Hand entfernt, zu wenig Luft im Reifen. Alles Kleinigkeiten, die Markus Schubert, erfahrener ADFC-Tourguide, Fahrsicherheitstrainer und versierter Radschrauber, bei der Kontrolle der vor ihm abgestellten E-Bikes moniert. Alles korrigierbar. Und auch das unsichere Gefühl, das sich mitunter beim Radeln mit elektrischem Rückenwind einstellt, lässt sich beseitigen. Hier braucht es allerdings keine Schrauber, hier braucht es Training und ein Rad, das zu seinem Radler passt.

„Meist sind es Frauen, die mit einem E-Bike unterwegs sind, das gar nicht zu ihnen passt“, so die Erfahrung von Elke Schemel, die ebenfalls ADFC-Tourguide und Fahrsicherheitstrainerin ist. Die Räder der Frauen seien häufig zu schwer und der Motor zu groß, für das was gebraucht werde. Aber auch die Männer hätten häufig – „und hier spielt durchaus die Eitelkeit mit“ – das falsche Rad: eins ohne Tiefeinstieg. Für Senioren sei das in den allermeisten Fällen aber die bessere, weil sichere Variante, sagt Schemel.

Die Sicherheitstrainerin und ihr Kollege treffen sich mit 15 Frauen und Männer, durchaus dem älteren Semester zurechenbar, auf dem Schulhof in Miesau. Hintergrund ist ein E-Bike-Training, das von Stefanie Gluch, Fachkraft im Programm Gemeindeschwester Plus, angestoßen wurde und vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) in Miesau angeboten wird.

Viele Senioren fühlen sich unsicher

„Ich bin lange gar kein Rad mehr gefahren, habe mir dann ein E-Bike gekauft und fühle mich schon unsicher“, nennen etwa Ursula Gentek und Heike Reise-Dahl als Grund für ihre Teilnahme. Genau wie die anderen Männer und Frauen hoffen sie nun auf Tipps für mehr Sicherheit beim Radeln mit elektrischer Unterstützung. Und damit wird nicht gespart: Angefangen von der Klarheit, wie der Helm auf dem Kopf sitzen sollte, und dass so ein Helm auch ein „Verfallsdatum“ hat, bis hin zum richtig eingestellten Sattel, festen Schuhen und den Schnürsenkeln, die doch bitte eingesteckt werden sollten – Tipps gibt es reichlich. Dazu zählt auch die Erläuterung des Zusammenhangs zwischen Schalten und der Einstellung der Motorleistung genau wie der eindringliche Hinweis, dass ein E-Bike, das mit hohem Grundtempo gefahren wird, auch eine höhere Reaktionszeit nach sich ziehe. Dass das E-Bike viel, fast zu viel wiegt, muss den Teilnehmern keiner sagen. Dass so ein enormes Gewicht in Kurven anderes reagiert als ein normales Rad und auch schneller kippt, diese Herausforderung war nicht allen von vorneherein klar. Die Trainer erklären, wie damit umzugehen ist. „Auch auf das leichte Aufwärmen von Rumpf, Hand- und Fußgelenken sollten gerade Senioren achten“, hören sie und erfahren gleich Möglichkeiten, wie der Körper selbst erst ein bisschen in Schwung kommt, bevor das Rad loslegt.

„Besser keine Rücktrittsbremse“

Schon die Theorie löst bei einigen erste größere Aha-Momente aus, etwa dass eine Rücktrittsbremse am E-Bike nicht wirklich eine gute Wahl ist. Wer sicher anfahren will, braucht das rechte Pedal auf einer bestimmten Höhe, von der 10-Uhr-Stellung ist die Rede. Kann locker hingedreht werden, halt nur nicht bei einer Rücktrittbremse. „Ja, beim Anfahren bin ich oft unsicher“, gibt eine E-Bike-Besitzerin mit einer solchen Bremse zu.

Bevor die ersten Räder nach Anweisungen von Elke Schemel rollen, betont die Trainerin eindringlich: „Hinschauen, wo ihr hinfahren wollt. Immer mit beiden Händen bremsen und während der Fahrt auch immer zwei Finger an den Bremsen liegen lassen. Vorausschauend und bitte immer defensiv fahren!“, lautet ihr Appell.

„Dreirad ist sicherere Variante“

Eine, die das alles längst verinnerlicht hat, ist Luzi Emich. Sie ist auf Bitte von Stefanie Gluch, der Gemeindeschwester, mit ihrem E-Dreirad zur Trainingsgruppe gekommen und erzählt davon, dass sie 14 Jahre lang ein E-Bike gefahren ist, dann aber unsicher wurde und auch damit umfiel und nun seit einem Jahr das Dreirad fährt. „Das möchte ich nicht mehr missen“, sagt Luzi Emich. Das Dreirad gebe ihr die Freiheit, die sie braucht. „Wenn noch mehr Senioren den Mut aufbringen würden, vom E-Bike aufs Dreirad umzusteigen, könnten sicherlich manche Unfälle verhindert werden“, ist Elke Schemel überzeugt, verschweigt jedoch auch nicht den Nachteil eines solchen Gefährts: Es ist teuer. Und es brauche einen sicheren Abstellplatz.

Das kostenlose E-Bike-Training in Miesau kommt bestens an. Es ist Teil des Projekts „Fit² mit dem E-Bike“, das vom GKV-Bündnis für Gesundheit initiiert und von den gesetzlichen Krankenkassen sowie der Unfallkasse Rheinland-Pfalz gefördert wird, um Unfälle im Straßenverkehr möglichst zu vermeiden.