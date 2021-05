Mehr als ihr halbes Leben hat Sibylle Traxel dem Presbyterium der protestantischen Kirchengemeinde Otterbach angehört. Im Januar wurde sie zur Ehrenpresbyterin ernannt – als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung für ihr langjähriges Engagement.

„Darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich habe mich immer gern und aus voller Überzeugung in das Gremium eingebracht. Aber 36 Jahren waren nun genug, deshalb habe ich bei den Presbyteriumswahlen im vergangenen November nicht mehr kandidiert“, sagt die 62-Jährige. „Damit geht zwar ein Kapitel zu Ende, aber ich werde der Kirche immer verbunden bleiben.“ Als Ehrenpresbyterin könnte sie auch weiterhin an den Sitzungen teilnehmen, zieht es aber vor, sich mittels des Protokolls informieren zu lassen. „So kann ich auf dem Laufenden bleiben, das ist schön.“

„Damals noch eine Männerdomäne“

Schon in jungen Jahren sind Kirche und Glauben ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Den Kindergottesdienst besucht sie gern und freiwillig, hält ihn nach der Konfirmation sogar immer mal selbst. Das Presbyterium ist ihr vertraut, schon der Großvater und die Tante waren Mitglied. Dass sie einmal in ihre Fußstapfen treten wird, ahnt sie damals noch nicht. Doch dann überzeugt sie der Dekan, für die Presbyteriumswahl zu kandidieren. Zu dem Zeitpunkt ist Traxel 25 Jahre alt, Mutter einer kleinen Tochter und zurück vom Studium der Betriebswirtschaft in Saarbrücken. „Damals war das Presbyterium noch eine Männerdomäne, und es war üblich, sich erst im gesetzten Alter zur Verfügung zu stellen. Frauen und junge Leute hatten im Gegensatz zu heute noch Seltenheitswert“, erzählt die Otterbacherin. „Aber ich hatte keine Probleme, die Akzeptanz war gut, und ich habe mich gleich wohl gefühlt.“

Drei Dekane erlebt

In den ersten beiden Perioden ist sie nur Ersatzpresbyterin ohne Stimmrecht.

Das gibt ihr die Zeit, sich mit den Belangen des Gremiums und dem Gemeindegeschehen vertraut zu machen. „Es war schon da interessant, Einblicke zu gewinnen.“

Nachdem sie als vollwertiges Mitglied abstimmen darf, wächst die Verantwortung. „Anfangs ging es mehr um anstehende Bauvorhaben. Aber insgesamt sind die Themen und Bereiche, mit denen sich das Presbyterium beschäftigt, sehr vielfältig. Mit den Entscheidungen bietet sich die Chance, der Kirchengemeinde ein Gesicht zu geben und das Gemeindeleben mit zu gestalten.“ Drei Dekane hat sie erlebt und den Zusammenschluss von vier Kirchenbezirken zum Kirchenbezirk an Alsenz und Lauter.

Einsatz für die Ökumene

Von Anfang an sei es ihr ein Anliegen gewesen, ihren Teil zu einer gelingenden Kirche und Gesellschaft beizutragen. „Deshalb war es mir wichtig, mich für die Ökumene einzusetzen. Ich bin froh, dass sie mittlerweile einen höheren Stellenwert hat, und die Konfessionen sich offener begegnen. Das war ja leider nicht immer so. Aber wenn man von etwas überzeugt ist, muss man sich dafür stark machen.“

Das hat Sibylle Traxel getan. Nicht nur im Presbyterium, sondern auch im Kirchenchor. Ihm hat sie 39 Jahre lang ihre Altstimme geliehen, bis er 2018 Mangels Nachwuchs und ausreichenden Männeranteils aufgelöst werden musste. So wie der Kontakt zu den Chormitgliedern weiter bestehe, werde auch das Band zur Kirche nicht reißen, ist sich die engagierte Frau sicher. „Ich bin und bleibe mit ihr stark verwurzelt.“ Das gilt auch für ihren Heimatort, den sie nur für das Studium verlassen hat. Hier betreibt sie ein alteingesessenes Schreibwarengeschäft. Es beschert ihr täglich – abgesehen von Zeiten des Lockdowns – reichlich Kontakte. „Das gefällt mir. Ich habe gern mit Menschen zu tun.“