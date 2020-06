Versiegende Quellen, niedrige Pegelstände der Weiher im Moosalbtal: Die zunehmende Austrocknung sei auf klimatische Veränderungen zurückzuführen, teilt die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd mit. Keineswegs entnehme der Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz (ZWW) mehr des kühlen Nasses als erlaubt, so die Behörde.

Dieser Vorwurf wurde gegen den ZWW in der jüngsten Sitzung des Stelzenberger Gemeinderats erhoben. Gleichzeitig wurde der Zweckverband auch mit der sichtbaren Austrocknung der Gewässer im Moosalbtal in Verbindung gebracht. Diese Anschuldigungen wies der ZWW zurück und betonte, dass er sogar weniger Wasser als genehmigt entnehme. Was nun von der zuständigen Wasserbehörde bestätigt wird.

„Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd teilt mit, dass die Brunnen im Gewinnungsgebiet ,Moosalbtal’ des Zweckverbandes Wasserversorgung Westpfalz bescheidskonform und nicht übermäßig genutzt werden. Es werden auch keine weiträumigen Schäden verursacht“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Zulässige Mengen nie überschritten“

Die Tiefbrunnen „Weihereck“ und „Erlinger Dell“ – beide liegen auf Stelzenberger Gemarkung – hätten eine Entnahmezulassung von 0,8 Millionen Kubikmetern pro Jahr und der Tiefbrunnen „Moosalbtal“ – auf der Gemarkung Schopp – von 1,0 Millionen Kubikmeter pro Jahr – insgesamt also 1,8 Millionen Kubikmeter. Die jährlichen Entnahmemengen erfasse der ZWW und teile sie der SGD Süd, Regionalstelle Kaiserslautern, stets zum 1. März des Folgejahres mit. Die zugelassenen Mengen seien nie überschritten worden. Im Gegenteil: Der Zweckverband fördere sogar deutlich weniger Wasser aus den Tiefbrunnen als erlaubt. 2019 seien es 1,4 Millionen Kubikmeter gewesen.

Grundwasserentnahme wird überwacht

Zudem betont die SGD, dass die Grundwasserentnahmen von jeher „auf ihre hydrologischen und ökologischen Auswirkungen hin überwacht“ werden. Die Ergebnisse würden alle zwei Jahre der SGD Süd vorgelegt. Der Arbeitskreis des Grundwasserbewirtschaftungskonzeptes für den Raum Kaiserslautern sowie Vertreter des Landesamtes für Geologie und Bergbau, des Landesamtes für Umwelt und der Oberen Naturschutzbehörde der SGD Süd bewerten diese.

Ergebnis: Im Gewinnungsgebiet Moosalbtal seien bisher keine hydrologischen und ökologischen Auswirkungen festzustellen, die im Zusammenhang mit den Grundwasserentnahmen stehen. Die Beobachtungen „hinsichtlich versiegender Quellen und ausgetrockneter Gewässer sind ursächlich auf klimatische Veränderungen zurückzuführen“, erklärt die SGD.