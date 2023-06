Drei Jahre wurde aufgrund der Corona-Pandemie pausiert, jetzt lädt der Kreis für Sonntag, 18. Juni, wieder zu einem Seniorenwandertag ein. Wo gewandert wird und was am Wegesrand alles entdeckt werden kann, verrät Armin Obenauer, Vorsitzender des Pfälzerwald-Vereins Neuhemsbach.

Welche Strecken werden am Kreisseniorenwandertag in diesem Jahr angeboten?

Es gibt zwei Wanderstrecken rund um Neuhemsbach, wobei die zweite, insgesamt neun Kilometer lange, sich in zwei Etappen aufgliedert, die auch jeweils als eigenständige Wanderung absolviert werden können. Alle Wanderungen beginnen und enden am Sportheim in Neuhemsbach, wo gleichzeitig von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, das „Neuhemsbacher Keeseckfeschd“ gefeiert wird. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich zu verpflegen.

Die erste Tour startet um 10 Uhr und führt an der Wurzelbuche vorbei zur Schlosskirche. Dort gibt es eine Führung sowie Zitherspiel und Gesang. Das habe es schon bei der Premiere des Kreisseniorenwandertages gegeben, die 2005 auch in Neuhemsbach stattgefunden habe, berichtet Obenauer, der das Format entwickelt hat. Bis 2019 wurde der Tag danach jährlich angeboten, dann ließ die Corona-Pandemie solche Veranstaltungen drei Jahre lang nicht mehr zu. Begleitet werden die Wanderer bei der Wiederaufnahme des Wandertages auf den rund vier Kilometern von Falknerin Jennifer Raab, die einige ihrer Eulen mitbringt.

Die zweite Wanderung um 13 Uhr führt Egon Wolf an. Das Ziel des Verfassers des Buches „Rätselhafte Zeitzeichen“ sind zunächst die Hügelgräber und die „Stämme der Gallier“. Dort endet nach rund sechs Kilometern die erste Etappe. Wem diese Wegstrecke genügt, kann die Wanderung beenden und wird zum Sportheim zurückgeführt. An dieser Stelle stoßen dafür diejenigen dazu, die erst um 14.30 Uhr starten und nur die zweite Etappe mitgehen wollen. Gemeinsam geht es dann weiter zum Spitzen Hübel auf dem Sonnwendweg.

Wer kann mitwandern?

Mitwandern können alle Bürger, nicht nur im Seniorenalter. Die Wege, die hauptsächlich durch den Wald führen, sind allerdings nicht für Rollatoren und Kinderwagen geeignet. Beim Wandertempo werden sich die Führer laut Obenauer an die Teilnehmer anpassen, es soll eher gemütlich gegangen werden.

Welche Kosten kommen auf die Teilnehmer zu?

Da alle Akteure auf Gage verzichtet haben, ist die Teilnahme kostenlos. Lediglich der Sportverein, der das „Keeseckfeschd“ ausrichtet, freut sich, wenn die Wanderer Getränke und Speisen dort kaufen.

Wie ist die An- und Abfahrt geregelt?

Alle Wanderer müssen sich selbst darum kümmern, wie sie zum Sportheim gelangen. Parkplätze seien genügend vorhanden. Zu beachten ist allerdings die Umleitung im Ort: Aufgrund einer Baustelle in der Schulstraße ist der Sportplatz nur über den Mühlweg und das Neubaugebiet Sionsberg erreichbar. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Müssen sich die Teilnehmer vorher anmelden?

Nein, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder, der Lust hat, kann einfach vorbeikommen und mitwandern.

Hinweis

Das genaue Programm des Kreisseniorenwandertages steht auch auf der Internetseite des Ortes Neuhemsbach unter www.neuhemsbach.de und dort bei „Aktuelles“.