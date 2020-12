Der Senegalhilfeverein ruht auch in der Corona-Zeit nicht. Im Senegal geht die Unterstützung weiter. Nicht wie gewohnt, aber es läuft.

Reisen ist gerade nicht die erste Wahl, auch nicht für den Senegalhilfeverein. Der Vorsitzenden Doris Racké und ihren Mitstreitern bleibt derzeit allein der rege Kontakt über Mail, Fax oder Telefon, um die senegalesischen Mitarbeiter vor Ort beim Wirken zu unterstützen. „Es geht auch ohne unsere Besuche gut weiter“, ist die Vereinsvorsitzende froh, dass die Spendengelder, die beim Verein in Trippstadt eingehen, streng im Sinne des Vereins im Senegal eingesetzt werden.

„Aber es wäre auch traurig, wenn es nach 34 Jahren intensiver Entwicklungshilfe mit vielen Mitstreitern anders wäre“, blickt sie zurück. Mbaye Ly, vor Ort verantwortlich für die Arbeit des Vereins, der auch die Bauprojekte durchführt, habe ihr auf Nachfrage erklärt: „Die Arbeit geht gut voran. Wir kennen deinen Stil, aber dein Tempo haben wir nicht.“

Einige Bauvorhaben verzögern sich

Arbeit gibt es im Senegal, wo die Einwohner an vielen Orten über Wochen ihre Wohnorte nicht verlassen durften und viele Einschränkungen zu verkraften hatten, für den Verein genug. „Covid-19 hat viele unserer Pläne verändert“, berichtet Racké von Verschiebungen in einigen Bauvorhaben. Im Städtchen Sandiara entstehe zurzeit ein dreiklassiger Kindergarten mit Nebengebäuden, Toiletten und Umfassungsmauer, der eigentlich im November eingeweiht werden sollte. Das dauere nun noch – genau wie der Neubau zweier Schulgebäude im Lepradorf Peycouck, der erst in der letzten Zeit begonnen werden konnte. Der Abriss der zwei vorhandenen und völlig maroden Gebäude habe sich verzögert.

Tornado zerstört Kindergartendächer

„Während der Regenzeit hat in dem entlegenen Ort Ndianda ein Tornado gewütet. In dem großen Kindergarten wurden die Dächer von zwei Klassenräumen zerstört“, blickt die Vereinsvorsitzende von Trippstadt aus besorgt auf eine andere Baustelle im fernen Senegal.

So schnell wie möglich müssten nun Handwerker die notwendigen Reparaturen ausführen. „Wir haben uns für Dachträger aus Eisen entschieden, da sie stabiler sind und wir vielleicht dadurch die Dächer besser schützen können. Wir nützen aus, dass Maurer, Maler und Fliesenleger vor Ort sind“, legt Racké Pläne offen, zu denen auch der Bau von weiteren vier Toiletten gehöre. Für 200 Kinder und das Personal seien die vier vorhandenen Toiletten viel zu wenig.

Seit 1982 zum ersten Mal nicht selbst in Senegal

So geht es für den Verein Stück für Stück immer weiter. Anfang Dezember wurde der Senegalhilfeverein von Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit dem Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz für sein Engagement im Senegal – vor allem auch für den Aufbau des landwirtschaftlichen Ausbildungszentrums in Sandiara – geehrt.

„Es ist das erste Jahr seit 1982, das ich nicht in Senegal war“, fehlt der Vereinsvorsitzenden der direkte Kontakt schon sehr. Auch weil sie weiß, dass es wohl noch eine Weile dauern wird, bis sie oder engagierte Vereinsmitglieder wieder die Reise unternehmen können. „Unsere Mitarbeiter in Senegal fühlen sich sehr verantwortlich für unsere Gesundheit und haben uns geraten, noch nicht zu kommen“, so Racké.