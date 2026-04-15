Mitglieder des Senegalhilfe-Vereins sind erneut einige Wochen nach Westafrika gereist. Dabei trieben sie ein tierisches Projekt voran.

Seit den 1980er-Jahren engagiert sich der von Doris Racké aus Trippstadt gegründete Senegalhilfe-Verein in dem westafrikanischen Land. Seither hat der Verein Schulen, Kindergärten und Behindertenzentren gebaut, Arbeitsplätze geschaffen und vielen Menschen ein Stück Zukunft ermöglicht. Mehrere Vertreter des Vereins brachen kürzlich zu einem vierwöchigen Arbeitsaufenthalt in den Senegal auf. Die Ehrenvorsitzende Doris Racké reiste mit, ebenso der Frankensteiner Eckhard Vogel, der sich für die Erweiterung eines landwirtschaftlichen Ausbildungszentrums und die Ansiedlung von Straußen einsetzt.

Doris Racké und Eckhard Vogel bei Planungsarbeiten im Senegal. Foto: Cristina Zelenac/oho

„Wir können nur Ideen und Anstöße liefern, die die Kreativität der Menschen vor Ort stärken – um so dauerhaft der Landflucht zu begegnen“, sagt Vogel nach seiner Rückkehr aus dem Senegal über das neue Projekt. Die Straußenhaltung könne seiner Meinung nach zu zusätzlichen Einkünften beitragen. Vom Ei als Nahrungsmittel über die Eierschale als Kunstobjekt bis hin zu Fleisch, Federn und Straußenleder: Alles könne verwertet und vermarktet werden.

Gehege ist bereits eingezäunt

Noch ist es allerdings nicht so weit. Sieben Hektar Fläche vom Wildwuchs zu befreien, einzuzäunen und vor allem die nötigen Genehmigungen zu erhalten, dauert auch im Senegal. „Die Bürokratie blüht und gedeiht auch dort“, sagt Racké, Ehrenbürgerin der Stadt Mbour. Das Projekt ist aber angestoßen: Eine örtliche Zaunbaufirma wurde bereits aktiv. Vogel unterstützte gemeinsam mit Matthias Schneider aus Marburg, einem ehemaligen Mitarbeiter des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums, den Bau der Einzäunung und des Geheges beratend.

„Es gibt zwei kleinere Straußenfarmen in der Nähe, von denen wir wohl auch erste Tiere bekommen können“, sagt Vogel. Er werde deshalb im Oktober erneut für sechs Wochen in den Senegal reisen, um sich um Unterstände, Futterplätze, Wasserversorgung und einen Behandlungsstand zu kümmern. Außerdem wolle er die Mitarbeiter vor Ort schulen – und sich zuvor weiteres Fachwissen zur Straußenhaltung aneignen.

Ohne Spenden geht es nicht

Beim zurückliegenden Arbeitsaufenthalt des Senegalhilfe-Vereins waren auch die Fotografin Cristina Zelenac, Vorstandsmitglied aus Berlin, sowie Andrea Schneider, Gymnasiallehrerin aus Marburg, vor Ort. Sie gaben Anregungen für die Unterrichtsgestaltung; unter anderem ging es um Kunsthandwerk mit Meerglas.

Doris Racké und Eckhard Vogel mit örtlichen Mitarbeitern des Senegalhilfe-Vereins. Foto: Eckhard Vogel/oho

Doris Racké stellte auch diesmal erfreut fest, dass ihr jahrzehntelanges Engagement Früchte trägt. Ein Rollstuhlfahrer, der im Behindertenzentrum Mbour zum Schuhmacher ausgebildet wurde, sei in seine Heimatstadt Ndiaganiao zurückgekehrt und habe dort selbst ein kleines Behindertenzentrum initiiert. „Das ist wunderbar“, sagt Racké. Zugleich sehe sie, dass die Arbeit nicht weniger werde, die Spenden jedoch zurückgingen. Ohne finanzielle Unterstützung sei das Engagement des Vereins – und damit der Versuch, der Abwanderung entgegenzuwirken – nicht möglich.

Info

Weitere Informationen über den Verein und dessen Projekte gibt’s im Internet unter www.senegalhilfe-verein.de.

