Eine Delegation des Senegalhilfe-Vereins hat einen dreiwöchigen Arbeitsbesuch im Senegal hinter sich. Mit dabei war wieder Doris Racké, die Ehrenvorsitzende. Leicht war es für sie diesmal nicht.

Seit 1985 gibt es den Senegalhilfe-Verein. Seitdem wachsen die Projekte des Vereins in dem afrikanischen Land. Vor Ort betreuen qualifizierte Mitarbeiter die errichteten Schulen, die Kindergärten und die Behindertenzentren mit den geschaffenen Arbeitsplätzen. Vereinsmitglieder reisen regelmäßig in den Senegal, um vor Ort die Dinge zu regeln. Die Gründerin und langjährige Vereinsvorsitzende, die heutige Ehrenvorsitzende Doris Racké aus Trippstadt, war teils sogar mehrfach jährlich im Senegal, um sich zu kümmern. Im Januar war die inzwischen 85-jährige Racké nun erneut für drei Wochen dort.

„Es war nicht leicht für mich, das Ruder des Vereins weiterzugeben“, sagt sie. Das Land und seine Menschen seien ihr ziemlich ans Herz gewachsen ist. Das macht das Loslassen im Verein nicht ganz einfach für sie. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte sie nicht mehr als Vereinsvorsitzende kandidiert. Seitdem steht die Frankenthalerin Cordula Eckenfels dem Verein vor. Dennoch, und auch ihrem fortgeschrittenen Alter zum Trotz, wollte Doris Racké auch im Senegal selbst die Übergabe regeln. Anfang Januar stieg sie deshalb noch einmal als Teil einer Vereinsdelegation in den Flieger und besuchte ihre zweite Heimat, wie sie den Senegal bezeichnet.

Die Projekte laufen

Vor Ort war es für sie gut zu sehen, dass die Projekte wie gewohnt laufen – zuverlässig und in gutem Tempo. Sie schaut bei der Marmeladenproduktion genauso vorbei wie in den Geburtenstationen. Die neue Schule in einem Stadtteil von Mbour ist fast fertig. Auch der neu aufzubauende Kindergarten entwickelt sich gut. Hier hatte ein Erdbeben Risse im neu vom Verein errichteten Kindergarten entstehen lassen. „Wir hoffen, dass bei der neuen Schule mit dem besonders stabilen Fundament so etwas nicht mehr passieren kann“, sagt Racké. Sie blickt nach vorne und berichtet von drei Anfragen an den Verein für notwendige Kindergärten in weiter entfernten Dörfern im Busch. Tamsir, ein Findelkind, das vor vielen Jahren vor dem Behindertenzentrum in Mbour einfach abgesetzt worden war, beschäftigt sie ziemlich. Längst leitet Tamsir, der weder gehen noch stehen kann und im Rollstuhl sitzt, als Atelierchef die Schuhmacherei im Behindertenzentrum. Er ist über 30 und würde gerne mal für sich sein. „Verständlich, dass er nicht mehr mit vielen Menschen gemeinsam in einem Raum wohnen möchte“, sagt Racké, die ihm gerne die Zukunft erleichtern würde.

Die Lage ist deutlich schlechter geworden

Der Verein hat ein kleines Grundstück in der Nähe des Behindertenzentrums entdeckt, wo für ihn ein kleines Haus mit zwei Räumen und Spezialtoilette mit Dusche und einer überdachten Miniterrasse gebaut werden könnte. „Dieses Vorhaben lässt meine Gedanken nicht los. Für den so redlichen und liebevollen Tamsir mit seinem schweren Schicksal wäre das eine Freude und Erleichterung“, betont Doris Racké. Allerdings werde das wohl erst einmal nicht gehen, da die Finanzierung bei all den übrigen Ausgaben schwer möglich sei. Insgesamt sei im Senegal durch die hohe Inflation die Lage der Bevölkerung deutlich schlechter geworden.

Zurück im heimischen Trippstadt ist die Ehrenvorsitzende erst einmal erschöpft und doch zufrieden. Es wird weitergehen in ihrem Senegalhilfe-Verein – weitergehen für die Menschen im Senegal, die der Unterstützung bedürfen.