Fauchend und dampfend zog eine Lokomotive der Baureihe 001 180-9 aus den 1930er Jahren am Montagmorgen auf ihrer Dampflok-Spätsommer-Tour 2021 in den Enkenbacher Bahnhof ein.

Zahlreiche Menschen hatten sich in der Umgebung eingefunden, um das nicht alltägliche Gefährt nebst Tender und Anhängern für die Mitreisenden zu bestaunen. Fahrdienstleiterin Rica Karnstedt war am Stellwerk im Dienst. Sie hatte eigens für das historische Gefährt ein Gleis zur Einfahrt freigegeben. „Seit langem habe ich so etwas nicht gesehen“, stellte sie erfreut über den seltenen Anblick fest. Als Spezialist für Eisenbahn-Erlebnisreisen organisiert der IGE-Reiseservice von Armin Götz aus Hersbruck/Nürnberg Fahrten mit historischen Verkehrs- und Transportmitteln. „Wir sind mit rund 200 Reisenden bei Vollverpflegung fünf Tage unterwegs“, erzählte Götz. Start und Ziel war Stuttgart. Hauptsächlich kreuz und quer durch Bayern und Baden-Württemberg tuckernd, kam der Zug an diesem letzten Tag der Reise aus Koblenz angefahren. Die Dampflokomotiven, mit denen er reist, stammen laut Götz aus dem Besitz von Vereinen oder Privatleuten. Diese 001 180-9 wird nach Beendigung der Tour ihren festen Stellplatz in der Schweiz anlaufen.