Wie bringe ich Gemüse und Obst zum Gedeihen? Was tun, was besser lassen? Beim Selbstversorger-Seminar in Ritthalers Grüner Insel in Hütschenhausen gibt es Antworten für all jene, die selbst ernten wollen.

Gärtnern ist gesund und satt machen kann es auch. Keine neue Erkenntnis, unsere Vorfahren haben deutlich mehr als heutzutage aus ihren Gärten herausgeholt, viele waren weitgehend Selbstversorger.