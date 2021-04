ENKENBACH-ALSENBORN. An den Schulen in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn sind genug Tests vorhanden, um alle Schüler zweimal pro Woche testen zu können. Insgesamt gestalte sich das Testen der Schüler sehr zeitintensiv, informiert VG-Bürgermeister Andreas Alter (SPD) auf Anfrage.

Es seien weitere Test-Lieferungen angekündigt. An einer Grundschule hätten rund 40 Prozent aller Schüler eine Einverständniserklärung ihrer Eltern zum Testen abgegeben, an einer anderen Schule seien es etwas mehr als zwei Drittel gewesen, gibt Alter einen Einblick in die Bereitschaft, das freiwillige Angebot anzunehmen. Repräsentativ ist dieser allerdings nicht, denn Alter hat bisher nicht mehr Rückmeldungen auf seine Nachfrage bei den Schulen erhalten. Eine weitere Schule sei im Wechselunterricht, dort würden die Tests erst in dieser Woche beginnen.

Bisher sei kein Test positiv ausgefallen. Wenn dies der Fall sein sollte, dann würden die Eltern benachrichtigt, um ihr Kind abzuholen. Gut 30 bis 45 Minuten dauere eine Testrunde. Dank der Lehrkräfte, Hausmeister, Sekretariatsmitarbeiterinnen, Schulsozialarbeiterin und der Schulleitung sei bisher aber alles reibungslos abgelaufen.

In der Weilerbacher Grundschule wurden die Lehrkräfte von Freiwilligen des Malteser Hilfsdienstes unterstützt. Die Malteser erklärten den Kindern und ihren Eltern, die zum Selbsttest in das der Grundschule benachbarte Bürgerhaus gekommen waren, wie der Test durchzuführen ist.