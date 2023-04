Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seife gibt es in fast jedem Haushalt. Wohl kaum jemand macht sich Gedanken darüber, wie die handlichen Stücke hergestellt werden oder gar darüber, wie lange ihr Gebrauch in unseren Breiten schon bekannt ist. Die Norwegerin Helen Chinnock (50) hat dieses alte Handwerk für sich entdeckt. In ihrem Good Old Soap Shop in der Landstuhler Hauptstraße bietet sie tierfreundliche Seifen und Wohlfühlprodukte an.

„Ich habe mich schon immer für historische Arbeiten interessiert. Kochen und Seife sieden ist sehr ähnlich“, erklärt Helen Chinnock. Sie muss es wissen, hat sie