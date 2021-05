Seit über einem Jahr lebt Wildschwein Freddy bei Peggy Pritschow in Hirschhorn. Warum die verschmuste Sau nicht mehr so oft ins Haus darf und manchmal zu schnell für die eigene Bremse ist.

Der Start ins Leben war für Ferkel Freddy hart. Das ist gut 17 Monate her und selbstverständlich trug er damals noch keinen Namen. Ist ja bei Wildschweinen, die in freier Natur geboren werden, nicht wirklich üblich. Dafür passiert es da durchaus, dass ein Ferkel plötzlich ohne Muttersau dasteht und das Leben, das gerade erst begann, schon so gut wie beendet scheint.

Um es kurz zu machen, besagtes Ferkel hatte eine Menge „Schwein“, es wurde vom Jäger, der es nicht „erlösen“ wollte, nach Hirschhorn zu Peggy Pritschow gebracht, die schon immer ein Herz für aussichtslose Fälle hatte.

Das kümmerliche Etwas bekam einen Namen, viel Zuwendung, die Flasche, reichlich Hundefutter und es wuchs prächtig. Nach einiger Zeit wurde Freddy kastriert. Das war nun mal der Preis für das Wildschwein, um in seinem Rudel, zu dem neben Pritschow noch zwei Hunde zählen, bleiben zu können.

Brummer von rund 110 Kilo

Bis heute lebt Wildschwein Freddy bei seiner Gastfamilie. Er darf auch nach wie vor ins Haus, nur nicht mehr ganz so oft. Das liegt nun aber nicht unbedingt an seiner Leibesfülle. Ist doch aus dem einst zarten Ferkel ein Brummer von rund 110 Kilo geworden. Schon viel Schwein auf einmal. „Freddy hat noch nie was angestellt“, kommen von seiner Besitzerin aber absolut keine Klagen über ihr Borstentier, das so verschmust ist wie am ersten Tag, wie sie betont.

Und woran liegt es dann, dass die Hausbesuche rationiert wurden? Wohl an der Eifersucht oder vielleicht auch am Schönheitsempfinden des eigentlichen Wildtiers Freddy. Mag er doch partout die beiden Mini-Hängebauchschweine nicht, die mittlerweile auch bei Peggy Pritschow leben. Die passen ihm einfach nicht in den Schweinekram. „Ich muss die Kleinen erst wegsperren, bevor Freddy ins Haus darf“, ist sich Pritschow ziemlich sicher, die große Wutz würde die kleinen Mini-Schweinchen totbeißen.

Spaziergänge fallen wegen der Schweinepest aus

Noch etwas hat sich geändert. Mit dem Einzug der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland mussten die Spaziergänge mit dem Wildschwein selbstverständlich eingestellt werden. Stört Freddy aber nicht weiter, tobt er eben noch ein bisschen intensiver mit seinem Hunderudel, dem Border-Collie und dem Border-Mix über das eingezäunte, heimische Areal. „Manchmal schaltet Freddy derart den Turbo ein, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen kann“, erzählt die junge Frau, warum sie sich solche Spielchen sicherheitshalber nur vom Rande aus ansieht. Verständlich. Wenn die gut 110 Kilo schwere Wuchtbrumme sein Frauchen als Rammbock nutzen würde, da bliebe wohl kaum ein Knochen heile. Also steht Pritschow, sobald die Rennerei losgeht, außerhalb der Wiese und amüsiert sich über das Geschehen und die tierische Schweine-Hundefreundschaft.

Kausticks gegen Gummibärchen eingetauscht

Die Beziehung zu den Hunden hat längst auch geschmacklich ein wenig abgefärbt. Hat Wildschwein Freddy anfangs alles für ein Gummibärchen getan, steht er heute noch viel mehr auf zahnpflegende Kausticks, die es für Hunde gibt. „Die liebt er“, muss Pritschow über die Vorlieben ihres Schweins lachen. Naja, vielleicht haben ihm die Hunde ja angedeutet, dass sein Atem an Frische vermissen lässt und diese Sticks sollen ja laut Hersteller für guten Atem sorgen. Scheint, als sei da was dran.