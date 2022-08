Am Samstagmittag wären 30 alte und junge Piloten mit ihren Holzkisten gerne an den Start gegangen. Auf dem Wilensteiner Weg wären das Café und der Wilensteiner Hof Start und Ziel gewesen. Doch daraus wird nun nichts.

Es hat nicht sollen sein, denn ein Anlieger habe gegen die für das Seifenkistenrennen notwendige Sperrung des Wirtschaftweges bei den zuständigen Stellen der Verbandsgemeinde Landstuhl Einspruch eingelegt. Und wie Helmut Celim (FWG), Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Tripstadt, auf Anfrage weiter mitteilt, sei die Widerspruchsfrist dagegen versäumt worden. „Mir tut das auch sehr leid“, betont er.

Bürger äußern Unverständnis

Das wäre für Trippstadt wieder einmal ein schöner Publikumsmagnet gewesen. In Pirmasens habe ein solches Rennen viele Zuschauer angelockt. Und in den vergangenen Tagen hätten ihn ganz viele Anrufe erreicht. Die Bürger hätten in ziemlich klaren Worten ihr Unverständnis über den Grund für die Absage geäußert. Helmut Celim habe aber immer wieder nur betonen können, dass in einem Rechtsstaat eben klare Regeln gelten, gegen deren Anwendung die Gemeinde nicht die geringste Handhabe besitze.

Die Absage des Seifenkistenrennens ist nun schon der zweite Ausfall einer großen Veranstaltung in Trippstadt. Auf die Nachfrage, ob die Absage der „Fiesta Italiana“ am 25. August in irgendeiner Weise in Zusammenhang mit dem Ausfall am Samstag stehe, verneint Celim dies energisch. „Der Veranstalter der ,Fiesta Italiana’ habe wegen familiärer Probleme und auch krankheitsbedingt absagen müssen“, erklärt der Beigeordnete. Vom Veranstalter selbst seien hohe Beträge in die Vorbereitung dieses Festes investiert worden. Ihm selbst tue wohl diese Absage am meisten leid, meint Celim. „Aber die beiden Ausfälle haben überhaupt nichts miteinander zu tun“, betont Celim noch einmal.