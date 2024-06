Das Naherholungsgebiet Seewoog ist für sich allein schon ein Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern. Wenn dann auch noch ein Teil des Ufers zum Festgelände des Seewoogfests wird, ist jede Menge Trubel angesagt.

So war es auch am Wochenende, als der Unterhaltungsverein Miesenbach (UVM) zum Seewoogfest 2024 rief. Bereits am Freitag fanden viele Gäste den Weg zum Naherholungsgebiet und ließen sich von der Band Full House auf die kommenden drei Festtage einstimmen. Ab 21 Uhr kamen die Fußballfans auf ihre Kosten. Auf einer großen LED-Wand konnten sie das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft Deutschland gegen Schottland schauen – und sich über ein 5:1 freuen. Trotz des Fritz-Walter-Wetters waren viele Besucher geblieben und trotzten dem Regen, wie UVM-Vorsitzender Christian Stumptner verriet.

Fliegerkarussell bis Schießbude

Bedeutend besseres Wetter hatte sich am Samstag eingestellt. Schon eine Stunde vor dem offiziellen Fassbieranstich war der Festplatz sehr gut besucht. Mit aktuellen Songs und Hitgiganten aus den vergangenen Jahrzehnten sorgte die Band Undercover an diesem Abend für beste Unterhaltung. Allerlei Kurzweil boten auch die Schausteller entlang des Durchgangswegs – angefangen beim Fliegerkarussell für die ganz jungen Besucher über Entenangeln bis hin zu einer Wurf- und einer Schießbude. Gaumen und Magen kamen natürlich auch nicht zu kurz. Von der Bratwurst bis zu Pizzavarianten, Eis, Popcorn und Zuckerwatte für den herzhaften oder süßen Hunger gab es alles. Für ein großes Getränkeangebot vom Bierstand bis zur Cocktailbar für jedermanns Verlangen und Geschmack war ebenfalls gesorgt.

Überhaupt muss man dem UVM bescheinigen, dass alles bestens organisiert war, sodass sich trotz des hohen Besucheraufkommens an keinem der Stände nennenswerte Schlangen gebildet hatten. Das Programm für den Sonntag sah zunächst einen zünftigen Frühschoppen vor, musikalisch umrahmt von den Musikern von Hoselatz. Dass auch hier wie im Anschluss sowohl für Unterhaltung als auch das leibliche Wohl bestens gesorgt war, versteht sich bei diesem Traditionsfest von selbst.