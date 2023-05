Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 300 Fische werden am Seewoog von einem in den anderen Teich umgesiedelt. Was hat es damit auf sich? Und wie kommen die Fische überhaupt in ein eigentlich fischfreies Biotop?

Das Naherholungsgebiet Seewoog in Ramstein-Miesenbach zeigt sich seit gut drei Jahren von seiner besten Seite – jedenfalls bis Anfang dieses Jahres. Gut, am Charme der Umgebung und dem schönen