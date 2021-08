„Straßen, Namen, Straßennamen“: So lautet der Titel einer neuen RHEINPFALZ-Serie. Neben Gewannennamen und ihrer wirtschaftlichen Nutzung, Tier- und Pflanzenarten sowie Besonderheiten in Natur und Umwelt sind Straßennamen häufig von Personen abgeleitet. Damit erinnern die Kommunen an Menschen, die für ihre historische Entwicklung eine Rolle spielen. Nicht immer ist die Ehrung unumstritten. Aktuelles Beispiel: der Namensgeber des Dr.-Hans-Stempel-Rings in Steinwenden.

Der 1970 gestorbene Kirchenmann Hans Stempel, selbst Sohn eines Pfarrers, kam in der Bruchgemeinde zur Welt. Annähernd zwei Jahrzehnte lang stand er als Kirchenpräsident an der Spitze der Evangelischen Landeskirche der Pfalz. Sein seelsorgerisches und theologisches Wirken trug ihm auch weltliche Ordenspracht ein. Stempel wurde mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und in die französische Ehrenlegion berufen. Nicht nur in Steinwenden, sondern auch in Speyer und Landau sind Straßen nach ihm benannt.

Hans Stempel gilt bis heute als „Vater der Kriegsverurteilten“, wie ihn die RHEINPFALZ in ihrem Nachruf titulierte. Im ersten Jahrzehnt nach 1945 engagierte er sich mit großem Nachdruck in der Betreuung und Seelsorge deutscher Kriegsgefangener. „Unermüdlich war sein Einsatz für die Gefangenen des Krieges“, heißt es im „Lexikon der Pfälzer Persönlichkeiten“.

Reue und Sühne, Fromme und Sünder

Auf der Internetseite von Steinwenden schreibt der hier aufgewachsene Historiker Roland Paul, dass viele Kriegsgefangene „dank seiner Initiative aus Haft und Gefangenschaft herausgeholt werden“ konnten. „Ihnen brachte er Trost, für sie setzte er sich mit all seiner Kraft ein. Es war ihm nicht zu viel, sich um der Gefangenen willen an höchste politische und kirchliche Stellen (…) zu wenden.“

Der hohe humanitär-pazifistische Einsatz des pfälzischen Kirchenfunktionärs ist unvergessen und unbestritten. Indes wurde ein Detail seines segensreichen Lebenswerks lange Zeit übersehen. Stempel, der während des Dritten Reichs der nazikritischen „Pfälzer Pfarrbruderschaft“ angehört hatte, saß seit 1953 im Präsidium eines Vereins namens „Stille Hilfe“.

Diese Hilfsorganisation, in der Alt-Nazis und Opfer der NS-Diktatur ebenso aktiv waren wie hochrangige Amtsträger der christlichen Konfessionen, wollte Kriegsgefangene in Internierungslagern unterstützen. Doch die „Stille Hilfe“ galt auch verurteilten Kriegsverbrechern, die wegen schwerer Vergehen gegen die Menschlichkeit hinter Gittern saßen.

Stempel war im Geheimen, aber mit offiziellem Auftrag der „Beauftragte der Evangelischen Kirche für die Seelsorge an deutschen Kriegsverurteilten in ausländischem Gewahrsam“. Im Klartext: Er sollte rechtskräftig abgeurteilten Kriegsverbrechern beistehen. Und er tat es.

Schuldlose Opfer der „Siegerjustiz“?

In der „Stillen Hilfe“ mischten eine Himmler-Tochter und die Frau von Rudolf Heß mit. Unterstützung erhielten unter anderem Klaus Barbie, der „Schlächter von Lyon“, der als „Henker von Buchenwald“ verschriene SS-Scherge Martin Sommer und Hans Hüttig, der sadistische Kommandant des elsässischen KZ Struthof, der nach seiner Haftentlassung in Wachenheim lebte. Die Verurteilung dieser Männer sah die „Stille Hilfe“ als „Siegerjustiz“. Zudem stellte sie die inhaftierten Kriegsverbrecher als schuldlose Opfer dar.

Die Kirchen zogen sich Ende der 1950er Jahre aus der „Stillen Hilfe“ zurück. Doch im 2013 erschienenen Buch „Landau und der Nationalsozialismus“ ist nachzulesen, dass Hans Stempel förderndes Mitglied der SS und in sechs weiteren Nazi-Organisationen war, nicht jedoch in der NSDAP. Seine Verflechtung mit der Hitler-Partei hatte der Publizist Ernst Klee bereits 1992 in der „Zeit“ und später in seinem grundlegenden „Personen-Lexikon zum Dritten Reich“ aufgezeigt.

Ein Mahnruf entfacht die Causa Stempel

2015 stellte der pensionierte Jurist Burkhart Denger die Benennung einer Landauer Straße nach Hans Stempel offen in Frage. Er sagt: „Herr Stempel war in seiner Zeit als Kirchenpräsident darauf bedacht, im Ausland verurteilte Schwerkriegsverbrecher aus der Haft zu holen. Ich halte es für falsch, durch Straßennamen einen Mann zu ehren, der sich diesen Lebenszweck gewählt hat.“

Seit Dengers Mahnruf wird die Rolle des Kirchenpräsidenten als Namensgeber mehrerer Verkehrswege diskutiert. Die Evangelische Landeskirche will seine Rolle im Dritten Reich und in der „Stillen Hilfe“ zumindest „prüfen“. Sie fördert eine Doktorarbeit, in welcher der Zwiespalt untersucht werden soll. Die Stadt Landau sichtet Archivmaterial und will abwarten, bis alle Unterlagen ausgewertet sind. In Speyer fand im vorigen Herbst eine Tagung statt, die auf eine „Versachlichung“ der kontroversen Debatte abzielte.

Ortsbürgermeister rät von „Schnellschuss“ ab

In Steinwenden hat derweil ein Schüler die Affäre aufgearbeitet. In einer Facharbeit fürs Lauterer Schweitzer-Gymnasium untersucht Ephraim Schäfer - der Sohn des amtierenden Dorfpfarrers – die Causa Stempel. Sein Fazit: „Eine Umbenennung der Straße halte ich nicht für notwendig. Aber man sollte diesen Aspekt auch nicht verschweigen.“

Dass der von der „Stillen Hilfe“ unterstützte Kriegsverbrecher Klaus Barbie nach 1945 von den Geheimdiensten verschiedener Staaten gedeckt wurde, hat der Ramsteiner Historiker Peter Hammerschmidt in einer voluminösen Doktorarbeit dokumentiert. Der „Schlächter“ wurde erst 1987 wegen vielfacher Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt.

Steinwendens Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU) erfuhr erst jetzt durch einen Anruf der RHEINPFALZ von der Kontroverse in Speyer und Landau. „Die Mitglieder des Gemeinderats haben bei der Straßenbenennung bewusst so entschieden“, sagt er. „Wenn mittlerweile neue Erkenntnisse zur Person von Hans Stempel vorliegen, wird man sich zu gegebener Zeit damit befassen.“ Von einem „Schnellschuss“ rät er ab.