Endlich sind sie da. Am dritten Advent haben in Eulenbis sechs Sonntagsferkel das Licht der Weltz erblickt. Es sind ganz besondere Ferkel. Auf der Nutztierarche von Karin und Jürgen Storrer hat Lale, die Rotbunte Husumer Sau, geworfen, wie es in der Fachsprache so schön heißt.

Und das ist zweifacher Hinsicht bedeutsam. Zum einen sind die Rotbunten Husumer, diese robusten Weideschweine, extrem vom Aussterben bedroht. Zum anderen haben sich die Sau Lale und der Rotbunte Husumer Eber Danger schon viel zu lange einfach so in Eulenbis vergnügt, statt ernsthaft etwas für den Erhalt ihrer fast Rasse zu tun. Jetzt aber! „Sie hat den ganzen Tag ihren Stall umgeräumt, das Stroh von einer Ecke in die andere getragen und aufgehäuft und man konnte schon erkennen, dass sie die Geburt vorbereitet“, berichtet Karin Storrer von den Vorbereitungen, die die Sau getroffen hat. Kaum waren die Ferkel da, gab es Unterstützung der Storrers durch eine Wärmelampe. Nun kuscheln die Kleinen, trinken an Mamas Milchbar und wachsen hoffentlich gut heran, um irgendwann selbst ihren Teil zum Erhalt der Rasse beitragen zu können. „Eins ist fast so schön gezeichnet wie das andere, so wie es sich für Rotbunte Husumer gehört“, können die Storrers ihre Freude kaum verbergen.