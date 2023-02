Eine funktionierende Umwelt braucht die Vielfalt der Ökosysteme, genetische Vielfalt und den Reichtum an Arten bei Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen. Sie braucht sauberes Wasser und fruchtbare Böden. Diese biologische Vielfalt, meist als Biodiversität bezeichnet, ist schon länger gefährdet. Viele Wissenschaftler sehen im weltweiten Verlust der Biodiversität neben dem Klimawandel eine weitere globale Krise. Das Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz setzt in diesem Jahr mit und neben der Programmvielfalt auch auf Informationen rund um die Biodiversität. „Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Wir verlieren viele Arten und Lebensräume in besorgniserregendem Tempo – global aber auch hier bei uns in Deutschland. Derweil wissen wir längst, dass dies Grundsteine für das menschliche Überleben sind“, ordnet die kommissarische Leiterin am HdN, Simone Kiefer, das Thema ein. Das HdN will in diesem Jahr immer wieder auf diese Problematik hinweisen und bei verschiedenen Veranstaltungen die Vielfalt zeigen, die uns die Natur schenkt. „Vielfalt bedeutet Risikostreuung – gerade im Klimawandel ein wichtiger Aspekt“, sagt Kiefer.