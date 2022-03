Wasserratten dürfen sich freuen: Die Eintrittspreise im Waldwarmfreibad Miesau bleiben in diesem Sommer unverändert.

„Gerade in der jetzigen Zeit sollten die Leute nicht noch mehr belastet werden“, sagte Bürgermeister Erik Emich (CDU) in der Sitzung des Verbandsgemeinderats, der am Freitagabend die Konditionen für die neue Badesaison festlegte.

Der Eintritt beträgt für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren 2,50 Euro, Erwachsene zahlen vier Euro. Inhaber einer Ehrenamtskarte, Angehörige des Bundes- und Jugendfreiwilligendienstes, Feierabendschwimmer und schwerbehinderte Menschen erhalten eine Vergünstigung. Die Zehnerkarte für Kinder und Jugendliche kostet 18 Euro, für Erwachsene sind 30 Euro fällig. Saisonkarten für Kinder, Erwachsene und Familien gibt es in diesem Jahr wieder: für 30, 60 und 90 Euro.

Das Waldfreibad öffnet am 7. Mai seine Türen. In der Frühsaison bis 30. Juni sowie in der Nachsaison vom 1. bis 10. September steht es den Badegästen täglich von 9 bis 19 Uhr offen. In der Hauptsaison vom 1. Juli bis 31. August ist abends bis 20 Uhr geöffnet.

Emich hofft, dass es in der Saison 2022 keine weitreichenden Hygieneauflagen und keine Beschränkung der Gästezahlen geben wird.