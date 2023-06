Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Mehlingen können sich die Wasserratten freuen: In diesem Jahr soll das Schwimmbad endlich wieder öffnen. In Kottweiler-Schwanden liegt ein Augenmerk auf dem Neubaugebiet „Langenäcker“.

Der Straßenausbau beschäftigt Mehlingen auch im Jahr 2021. „Nach der Eckstraße, die ungefähr zur Hälfte fertig ist, kommt die Klosterstraße dran“,