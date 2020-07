Das seit 27. Juni geöffnete Hochspeyerer Schwimmbad kann man auch in der Corona-Zeit ohne Voranmeldung besuchen. Das Konzept funktioniere gut und werde sehr gut angenommen, meint Betriebsleiter Reiner Völker.

Aber auch in Hochspeyer gibt es einen Schichtbetrieb, zumindest teilweise: Geöffnet ist das Bad, in das jeweils nur maximal 250 Besucher hineindürfen, montags von 15 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags von 9 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 20 Uhr. Vor, zwischen und nach den Badezeiten wird alles gereinigt und desinfiziert. In diesem Jahr gibt es nur Einzelkarten, Kassenschluss ist jeweils 60 Minuten, Badeschluss jeweils 30 Minuten vor Ende der Öffnungsphase. Kinder unter elf Jahren dürfen in der Saison 2020 nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson ins Freibad. Zwei Varianten gibt es in Hochspeyer, was die Erfassung der Kontaktdaten angeht. Zum einen die Einzel-Kundenkontakt-Datenerfassung: Sie wird erhoben am Tag des Besuchs und weitere vier Wochen aufbewahrt. Zum anderen die Dauer-Kundenkontakt-Erfassung: Sie ist für Gäste, die das Schwimmbad während der Saison öfter nutzen wollen. Bei dieser Möglichkeit wird darin eingewilligt, dass die Daten zur Kontaktpersonennachverfolgung bis vier Wochen nach Ende der Badesaison 2020 für das Gesundheitsamt aufbewahrt werden. Der Vorteil: Die Daten müssen nur einmal an der Schwimmbadkasse hinterlegt werden. Eine Kopie der Daten muss beim Besuch vorgezeigt werden. Vorlagen sind beim Schwimmbad oder als Download im Internet auf www.schwimmbad.hochspeyer.eu erhältlich.