Schwester Maria Goretti ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist die frühere Konrektorin und letzte unterrichtende Ordensfrau an der Landstuhler St. Katharina-Realschule bereits am 9. Februar im Alter von 82 Jahren gestorben.

Schwester Maria Goretti oder Ursula Scheuer, wie sie damals noch hieß, wurde am 15. Dezember 1940 im saarländischen St. Ingbert als fünftes von sieben Kindern geboren. 1955 begleiteten ihre Eltern die 14-Jährige nach Abschluss der Volksschule nach Speyer ins Kloster der Armen Schulschwestern, jetzt Institut St. Dominikus. Hier besuchte sie das damalige Aufbaugymnasium und trat 1961 nach ihrem Abitur ein Noviziat an. Nach der ersten Profess am 24. April 1963 folgte die Ausbildung zur Grund-, Haupt- und Realschullehrerin.

„Angeborene Herzlichkeit“

In den folgenden vier Jahrzehnten unterrichtete Schwester Goretti in Clausen/Pfalz, Schifferstadt, St. Ingbert und Landstuhl. „Ihre besondere Zuneigung galt den Kindern und Jugendlichen“, würdigt das Institut St. Domenikus „ihre angeborene Herzlichkeit“ im Umgang mit Schülern, Eltern und Kollegen. „Ihre letzten Dienstjahre war sie als Konrektorin mitverantwortlich für Unterricht, Gestaltung und Profil der Realschule St. Katharina in Landstuhl.“ Dort galt sie als Institution und war geschätzt und sehr beliebt.

Ende 2005 wechselte Schwester Maria Goretti vom Konvent in Landstuhl in den Konvent beim St. Annastift Ludwigshafen, wo sie sich ehrenamtlich in der Hausaufgabenbetreuung der Schüler im dortigen Kinderheim engagierte. Nach 60 Ordensjahren als Dominikanerin ist Schwester Goretti am 9. Februar gestorben und wurde am 20. Februar auf dem Stadtfriedhof Speyer beerdigt.