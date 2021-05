An den Medienzentren der VG Bruchmühlbach-Miesau spielt das Internet eine zentrale Rolle: Über eine gemeinsame Homepage können Lesebegeisterte aus der VG auf alle 25.000 Medien der vier verschiedenen Standorte zugreifen.

Im Flur vor dem Medienzentrum in Bruchmühlbach herrscht kurz vor 13 Uhr reges Treiben. Die Schulklingel verkündet das Ende des Unterrichts und etliche Schüler kommen in die Bücherei, um sich mit Lesestoff zu versorgen. Das war noch im März vor Corona. Nach der Zwangspause öffnet die Einrichtung wieder am Montag, 4. Mai.

Dass sich die Einrichtung, die in einem Zwischengebäude zwischen der Ganztagsgrundschule Bruchmühlbach-Martinshöhe und der Turnhalle untergebracht ist, direkt an die Schule anschließt, sei ein großer Vorteil, sagt Stefanie Amann, Leiterin des Medienzentrums Bruchmühlbach-Miesau.

Die Bücherei gehört zu dem Medienverbund, zu dem sich alle öffentlichen Büchereien der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau zusammengeschlossen haben: Das Medienzentrum Miesau und Martinshöhe wurde 2006 in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde übernommen. Ein Jahr später kamen die Standorte in Bruchmühlbach und Lambsborn dazu. Des weiteren bestehe eine Kooperation mit den Katholischen Öffentlichen Bibliotheken Bruchmühlbach, Vogelbach und Martinshöhe (KÖB), die in den einzelnen Medienzentren integriert seien, erläutert Amann.

Bücher können von jedem Standort beschafft werden

Über die gemeinsame Homepage www.medienzentren.info können Lesebegeisterte den Gesamtkatalog der vier Büchereien aus insgesamt 25.000 Medien durchsuchen, oder durch einen Klick auf das entsprechende Medienzentrum den Bestand eines Standortes auswählen und wenn nötig bestellen. Auch Informationen über die zahlreichen Veranstaltungen finden die Nutzer dort.

Meistens kämen die Leser mit gezielten Wünschen, sagt Büchereileiterin Amann, die mit einer halben Stelle bei der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beschäftigt ist. Sechs ehrenamtliche Mitarbeiterinnen unterstützten sie. „Die meisten sind an mehreren Standorten beschäftigt. Daher ist es kein Problem, Medien von dort mitzubringen und so untereinander auszutauschen.“

Durch die Anbindung an die Grundschulen in Bruchmühlbach, Martinshöhe und Miesau liege der Schwerpunkt bei Kinderbüchern, erläutert Amann. In Lambsborn ist die Bücherei im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. Neben Büchern für Erwachsene können auch Zeitschriften, CDs und DVDs ausgeliehen werden. Auch die Online-Ausleihe von digitalen Medien über die Onleihe werde gut genutzt, so Amann. In Bruchmühlbach gehören auch rund 30 Gesellschaftsspiele zum Repertoire.

Auch die bei den Kleinsten beliebten Tonies gibt es. Dabei handelt es sich um spezielle Abspielgeräte, auf die Spielfiguren gestellt werden. Das Gerät lädt dann Geschichten aus einer Internet-Cloud und spielt sie ab. Je zwei Abspielboxen in Bruchmühlbach und Miesau mit jeweils 26 Figuren gibt es. In Martinshöhe und Lambsborn könnten jeweils eine Abspielbox und zwölf Figuren ausgeliehen werden, informiert Amann.

Der Etat beläuft sich auf 20.000 Euro pro Jahr

Rund 20. 000 Euro pro Jahr stehen dem Büchereien-Verbund für den Kauf neuer Medien und für Veranstaltungen zur Verfügung. Die größte ist laut Büchereileiterin die Teilnahme am „Lesesommer“, einem Leseförderprogramm des Landesbibliothekszentrums. Daneben beteiligten sich die Büchereien an dem Ferienprogramm der Verbandsgemeinde mit Buchvorstellungen und Bastelaktionen. Alle zwei Jahre fänden im Herbst Bibliothekstage mit Autorenlesungen für Erwachsene und Kinder statt.

Zum regelmäßigen Angebot für Kindergartenkinder gehört die Möglichkeit, einen Bibliotheksführerschein zu machen und der Besuch von Bürgermeistern und Ratsmitgliedern in den Kindergärten am Vorlesetag im November. In Bruchmühlbach gibt es vier Computer mit Internetanschluss, die die Grundschüler für „Antolin“, einem Online-Portal zur Leseförderung, nutzen können.

Zur Sache:

Die Medienzentren Bruchmühlbach-Miesau verfügen derzeit über insgesamt 25.000 Medien. Im vergangenen Jahr gab es rund 1000 aktive Nutzer an den vier Standorten. 190 Lesebegeisterte meldeten sich neu an.

Corona-Info:

Nach der Schließung wegen der Coronapandemie haben die Medienzentren der VG Bruchmühlbach-Miesau ab Montag, 4. Mai, mit verkürzten Öffnungszeiten wieder für Erwachsene und Kinder ab der vierten Klasse geöffnet. Dabei sind Hygieneregeln einzuhalten: Es dürfen immer nur zwei Personen gleichzeitig – mit Mundschutz – in den Lesesaal eintreten. Weitere Infos, auch über die Öffnungszeiten an den einzelnen Standorten, unter www.medienzentren.info.