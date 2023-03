Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Lerchenhof der Familie Hoffmann in Schrollbach hat einen neuen Besitzer. Die Emil-Molt-Stiftung, die die Waldorflehrerausbildung fördert, hat das Anwesen in dem Niedermohrer Ortsteil ersteigert. Entstehen soll dort ein Demeterhof, auf dem die Studenten der Alanus-Hochschule in Mannheim Praktika machen können.

„Für uns ist es auf jeden Fall wie ein Sechser im Lotto“, sagt Niedermohrs Ortsbürgermeister Uli Zimmer (CDU) zu der Ansiedlung der Ausbildungsstätte für angehende Waldorflehrer.