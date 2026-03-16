Ein kleines Defizit ist trotz aller Konsolidierungsbemühungen im Schwedelbacher Haushaltsplan geblieben. Dennoch zeigt sich der Ortschef zufrieden und will investieren.

„Dies ist kein Haushalt des großen Gestaltens, sondern ein Haushalt der Vernunft und der Verantwortung.“ So skizzierte Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel den Etat für das laufende Jahr 2026, den der Schwedelbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einmütig auf den Weg brachte. Mit einem Defizit von kalkulierten 9063 Euro ist der Gemeinde zwar fast eine Punktlandung in Sachen finanzieller Ausgleich gelungen, allerdings blicken die Ratsmitglieder ziemlich pessimistisch in die Zukunft.

Immerhin gibt es eine gute Nachricht für die knapp 1200 Einwohner von Schwedelbach und dem Ortsteil Pörrbach: Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben auf den Werten des Vorjahres und rangieren damit im regionalen Vergleich auf einem sehr niedrigen Niveau. Bei der Aufstellung des Haushaltes habe man, so Schaumlöffel eingangs, an jeder Stellschraube gedreht. Allerdings zeichne es sich derzeit schon ab, dass man in den kommenden Jahren die Steuern erhöhen müsse, falls sich an den finanziellen Rahmenbedingungen für die Kommunen im Land nichts Grundlegendes ändere.

Ratsmitglieder befürchten, dass Defizit wächst

Ähnlich sehen dies auch Marcus Spies (SPD) sowie Inge Nashan ( FWG): In den kommenden Jahren, so die beiden, werde es immer schwieriger werden, den Haushalt auszugleichen, man müsse damit rechnen, dass das Defizit nicht bei lediglich 9000 Euro bleiben, sondern durchaus auf 90.000 Euro und mehr anwachsen könne. Deshalb müssten die Menschen im Dorf in den kommenden Jahren mit deutlich höheren Realsteuersätzen als bislang rechnen.

„Mehr Einsparungen als wir im aktuellen Haushalt vorgesehen haben, sind realistisch nicht möglich, ohne die Funktionsfähigkeit unserer Gemeinde zu gefährden“, sagte der Ortsbürgermeister. Der Ergebnishaushalt sei geprägt von Pflichtausgaben, bei denen die Umlagen an den Kreis, die Verbandsgemeinde und den Kindergartenzweckverband mit zusammen etwas mehr als 1,3 Millionen Euro den Etat dominierten. Das Haushaltsvolumen liege bei knapp zwei Millionen Euro.

Drei Projekte sollen angegangen werden

Trotz des äußerst knapp kalkulierten Etats habe man vor, drei Projekte noch in diesem Jahr anzugehen, erklärte Schaumlöffel. So wolle man die Straßenbeleuchtung auf effizientere LED-Technik umstellen, was sich in einigen Jahren bezahlt machen werde. Weiter sei geplant, eine elektronische Dorfglocke für den Ortsteil Pörrbach anzuschaffen, was nicht nur zur Modernisierung der Infrastruktur beitrage, sondern auch dazu diene, die Dorfgemeinschaft zu stärken. Schließlich müsse das Sandfangbecken in der Schulstraße unbedingt dauerhaft abgesichert werden. Derzeit befinde sich um das Becken lediglich ein provisorischer Bauzaun. Entweder wolle man das Becken fest einzäunen oder, was Schaumlöffel als bessere Variante bezeichnete, mit einem flach auf dem Becken aufliegenden Gitter versehen. Dieses solle hochklappbar sein, wenn das Becken nach einigen Jahren ausgebaggert werden müsse.

Trotz der aktuell angespannten finanziellen Lage zeigte sich Schaumlöffel stolz darüber, dass die Gemeinde aktuell nicht nur schuldenfrei sei, sondern zudem noch zum Stichtag 31. Dezember 2025 einen positiven Kassenbestand von 975.535 Euro aufweise. Das belege, dass man in der Vergangenheit im Dorf verantwortungsvoll gewirtschaftet habe. Deshalb müssten aktuell keine Kredite aufgenommen werden, um Investitionen zu finanzieren.